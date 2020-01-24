И.о. предправления "Укрэнерго" получил 494,9 тыс. гривен зарплаты

Исполняющий обязанности председателя правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук получил зарплату в сумме 494,9 тыс. гривен за ноябрь 2019 года. Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, передают Українськi Новини. Согласно им, Ковальчук получил зарплату в 494,926 тыс. гривен за ноябрь 2019 года. Указанные средства были получены им 6 декабря. Отметим, "Укрэнерго" осуществляет диспетчеризацию энергосистемы Украины и передает электроэнергию от электростанций к сетям энергопоставляющих компаний. Кроме того, на компанию возложены функции организатора аукционов по доступу к сечению межгосударственных линий электропередачи для экспорта электроэнергии. Как сообщали Українськi Новини, врио президента "Энергоатома" получил более полмиллиона гривен зарплаты. Также директор полиграфкомбината "Украина" получил 600 тысяч гривен зарплаты в декабре. Ранее Кабмин обнародовал зарплаты членов правительства.