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24 января 2020, пятница, 21:45 32
Экономика 2020-01-24T21:55:13+02:00
Українські Новини
И.о. предправления "Укрэнерго" получил 494,9 тыс. гривен зарплаты

И.о. предправления "Укрэнерго" получил 494,9 тыс. гривен зарплаты

Ярина Вацяк
Зарплата, Укрэнерго, зарплаты чиновников, Всеволод Ковальчук
Укрэнерго. Фото: glavcom.ua
Укрэнерго. Фото: glavcom.ua

Исполняющий обязанности председателя правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук получил зарплату в сумме 494,9 тыс. гривен за ноябрь 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Согласно им, Ковальчук получил зарплату в 494,926 тыс. гривен за ноябрь 2019 года.

Указанные средства были получены им 6 декабря.

Отметим, "Укрэнерго" осуществляет диспетчеризацию энергосистемы Украины и передает электроэнергию от электростанций к сетям энергопоставляющих компаний.

Кроме того, на компанию возложены функции организатора аукционов по доступу к сечению межгосударственных линий электропередачи для экспорта электроэнергии.

Как сообщали Українськi Новини, врио президента "Энергоатома" получил более полмиллиона гривен зарплаты.

Также директор полиграфкомбината "Украина" получил 600 тысяч гривен зарплаты в декабре.

Ранее Кабмин обнародовал зарплаты членов правительства.

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