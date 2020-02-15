А чи не рано всі почали заспокоюватися? — Зеленський стурбований тенденцією зниження інтересу до війни в Україні

Президент Володимир Зеленський стурбований тенденцією зниження інтересу до війни в Україні.

Про це він повідомив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині, передають Українські Новини.

"Щодо нинішнього традиційного звіту Munich Security Report у нас змішані емоції. З одного боку, мене і 65 млн українців на планеті бентежить той факт, що в звіті тільки вісім згадок про Україну. Це, нажаль, найнижчий показник від початку війни й анексії Криму. В зв'язку з цим у мене як у президента країни, яка шостий рік захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, виникає справедливе запитання - а чи не зарано всі почали заспокоюватися? Це небезпечна тенденція", - сказав він.

Зеленський додав, що жодні з безлічі гострих світових проблем і гарячих конфліктів не можуть втрачати актуальність, поки не знайдуть остаточного вирішення.

"Ми, як ніхто інший, прагнемо припинити цю війну. І ми будемо щасливі, коли згадки про Україну як зону небезпеки взагалі зникнуть із міжнародних доповідей. Але це має статися тільки тоді, коли на Донбасі запанує міцний мир і Україна відновить свою територіальну цілісність у рамках міжнародно визнаних кордонів, коли до нас повернуться наші люди, українці, і наші території - Донбас і Крим", - сказав він.

Як і на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні 2019 року Зеленський розкритикував ефективність міжнародних інституцій.

"Україна завжди робила вагомий внесок на шляху до міжнародної безпеки: і коли була однією із засновниць ООН, і коли відмовилася від ядерної зброї, а натомість у XXI столітті втратила частину території та продовжує втрачати своїх громадян. Тому сьогодні Україна має повне право говорити про неефективність наявних світових правил, необхідність їхнього переосмислення і перегляду. Ми - країна, яка безпосередньо відчула на собі, що нинішня архітектура світу недосконала, а існуючі інститути працюють не так ефективно, як цього вимагає сьогодення", - сказав він.

Зокрема Зеленський зазначив залежність проблем невеликих держав від основних геополітичних гравців.

"Наша планета не така велика, як здавалося раніше. Це доводить справа знищення літака МН17 і українського Боїнга-737, пожежі в Австралії і поширення коронавірусу, екологічні катаклізми, проблеми питної води та кіберзагрози. Час усвідомити - ми живемо в світі, де більше немає чужої війни і чужих катастроф. І в цьому світі не 7 і не 20, а майже 200 незалежних держав, які є членами ООН. У цих державах живуть такі ж люди - не кращі й не гірші за інших. І ці люди не можуть бути глядачами, а за фактом - заручниками геополітичного театру, на арені якого кілька країн вирішують, хто з них головний. Неможливо побудувати нові світові правила на фундаменті ліберальних цінностей, якщо до будівництва запрошені тільки обрані країни, що мають ядерну зброю або певний рівень економічного розвитку. Проблеми людства мають вирішувати всі представники людства. І це неможливо зробити, коли вище безпеки людини ставлять геополітичні амбіції та небажання поступатися власними економічними інтересами. Час згадати, що континенти нашої планети - це перш за все не "ринки збуту" і не "зони торгівлі". Це будинок для 7,5 мільярда людей", - сказав він.

Зеленський закликав світових лідерів прислухатися до його слів, оскільки до недавна він не був політиком і висловлює настрої звичайних людей.

"Сьогодні в людства є запит на нових сильних лідерів. Але я переконаний, що в розумінні людей сильний лідер - не той, хто з легкістю відправляє тисячі солдатів на вірну смерть, а той, хто готовий боротися і берегти життя кожної людини, створювати кожному комфортні умови для розвитку талантів і життя в гармонії з навколишнім середовищем. Можливо, для того щоб це зрозуміли досвідчені світові політики та дипломати, це маю сказати я - людина, яка ніколи раніше не була політиком, не є майстром туманних дипломатичних формулювань або протокольних заяв без конкретики. Я завжди був людиною, яка говорить те, про що говорять люди на вулицях. І зараз я кажу те, про що говорять люди на вулицях у всіх куточках нашої планети. І голос цих людей має бути почутим світовими лідерами в цьому фешенебельному мюнхенському готелі", - сказав він.

Зеленський переконаний, що мільярди людей у ​​світі очікують оновлення світової архітектури.

Як повідомляли Українськi Новини, з сайту Мюнхенської конференції зник план "завершення війни в Україні".

Тим часов голови МЗС не будуть зустрічатись у "нормандському форматі" на конференції в Мюнхені.