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15 февраля 2020, суббота, 13:05 192
Президент 2020-02-15T13:07:12+02:00
Українські Новини
Зеленский выступает на конференции по безопасности в Мюнхене: онлайн-трансляция

Зеленский выступает на конференции по безопасности в Мюнхене: онлайн-трансляция

Анна Рудык
Мюнхенская конференция по безопасности, Выступление Зеленского на конференции, Онлайн-трансляция, Владимир Зеленский

Сегодня, 15 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский в рамках Мюнхенской конференции по безопасности выступает на отдельной сессии, посвященной Украине. Прямую трансляцию ведет телеканал 112.

Отметим, что вчера, 14 февраля, Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Германию, где он принимает участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой на Мюнхенской конференции по безопасности положительные достижения в экономике Украины. Стороны обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан. В частности, речь шла о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права и так называемом законопроекте о банках.

Тем временем, сегодня, 15 февраля, в Киеве в КВЦ "Парковый" проходит съезд партии Верховной Рады "Слуга народа".

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