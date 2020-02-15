Зеленский выступает на конференции по безопасности в Мюнхене: онлайн-трансляция

Сегодня, 15 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский в рамках Мюнхенской конференции по безопасности выступает на отдельной сессии, посвященной Украине. Прямую трансляцию ведет телеканал 112.

Отметим, что вчера, 14 февраля, Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Германию, где он принимает участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

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Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой на Мюнхенской конференции по безопасности положительные достижения в экономике Украины. Стороны обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан. В частности, речь шла о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права и так называемом законопроекте о банках.

Тем временем, сегодня, 15 февраля, в Киеве в КВЦ "Парковый" проходит съезд партии Верховной Рады "Слуга народа".