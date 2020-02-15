В Китае коронавирусом заразились уже 1,7 тыс. медработников, 6 из них скончались

В Китае смертельным коронавирусом, который унес жизни уже 1,5 тыс. людей, заразились уже более 1760 медицинских работников, 6 из них - умерли. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Так, сообщается, что ВОЗ обратилась к Китаю за статистикой после того, как стало известно о смерти шести медработников.

"Это критически важная информация, потому что медработники являются связующим звеном, объединяющим систему здравоохранения и своевременное реагирование на вспышки", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

Как сообщали Українські Новини, согласно данным South China Morning Post, всего в мире количество умерших от коронавируса по состоянию на утро 15 февраля составляет 1 тыс. 526 человек.

А в Северной Корее по-своему борются с коронавирусом: чиновника расстреляли за нарушение карантина.

Также ученые заявили, что внезапно вспыхнувшая эпидемия коронавируса постепенно начинает сбавлять обороты в Китае, поскольку в провинции Хубэй с конца января было зафиксировано самое низкое число случаев заболевания.