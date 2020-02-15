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  • В Китае коронавирусом заразились уже 1,7 тыс. медработников, 6 из них скончались
15 февраля 2020, суббота, 09:43 29
Азия 2020-02-15T09:46:32+02:00
Українські Новини
В Китае коронавирусом заразились уже 1,7 тыс. медработников, 6 из них скончались

В Китае коронавирусом заразились уже 1,7 тыс. медработников, 6 из них скончались

Анна Рудык
Коронавирус, Вспышка коронавируса, вирус в Китае, Коронавирус в Китае
Коронавирус. Фото: Twitter/@famous9_vlogs
Коронавирус. Фото: Twitter/@famous9_vlogs

В Китае смертельным коронавирусом, который унес жизни уже 1,5 тыс. людей, заразились уже более 1760 медицинских работников, 6 из них - умерли. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Так, сообщается, что ВОЗ обратилась к Китаю за статистикой после того, как стало известно о смерти шести медработников.

"Это критически важная информация, потому что медработники являются связующим звеном, объединяющим систему здравоохранения и своевременное реагирование на вспышки", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

Как сообщали Українські Новини, согласно данным South China Morning Post, всего в мире количество умерших от коронавируса по состоянию на утро 15 февраля составляет 1 тыс. 526 человек.

А в Северной Корее по-своему борются с коронавирусом: чиновника расстреляли за нарушение карантина.

Также ученые заявили, что внезапно вспыхнувшая эпидемия коронавируса постепенно начинает сбавлять обороты в Китае, поскольку в провинции Хубэй с конца января было зафиксировано самое низкое число случаев заболевания.

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