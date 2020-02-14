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  • В США считают Украину невиновной в деле импичмента Трампа и хотят продолжить поддержку страны
14 февраля 2020, пятница, 20:12 112
Америка 2020-02-14T20:12:30+02:00
Українські Новини
В США считают Украину невиновной в деле импичмента Трампа и хотят продолжить поддержку страны

В США считают Украину невиновной в деле импичмента Трампа и хотят продолжить поддержку страны

Елена Новикова
США, Сенатор Крис Мерфи, Рон Джонсон, Джон Баррассо, Посол Украины в США, импичмент Трампа
Дональд Трамп. Фото: pixabay
Дональд Трамп. Фото: pixabay

Соединенные штаты Америки считают Украину невиновной в деле об импичменте Президента США Дональда Трампа и хотели бы оставить этот вопрос в прошлом, двигаясь вперед с продолжающейся двухпартийной поддержкой страны.

Об этом сообщил сенатор (депутат верхней палаты Конгресса США) от Демократической партии Крис Мерфи на совместном брифинге с сенаторами от Республиканской партии Роном Джонсоном и Джоном Баррассо после их встречи с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве, передают Українські Новини.

"Мы только что завершили сложный момент в американской политике. Мы втроем из разных партий и по-разному голосовали в деле импичмента. Но мы здесь вместе, потому что между демократами и республиканцами в Конгрессе нет никаких отличий в вопросе поддержки Украины... Украина не была виновна в деле импичмента... Мы все уверены, что Президент Зеленский не хочет быть вовлеченным в американскую политику и мы надеемся, что какое-либо давление в прошлом уже завершилось. Мы хотим оставить вопрос импичмента в прошлом и двигаться дальше в поддержке Украины вместе, и с демократами, и с республиканцами", - сказал Мерфи.

Джонсон добавил, что США поддерживают усилия Зеленского по борьбе с коррупцией.

"У нас была отличная встреча с Президентом Зеленским и его командой, и мы уезжаем из Украины на Мюнхенскую конференцию по безопасности с улыбкой и оптимизмом по поводу будущего Украины и его усилий", - сказал он.

Отвечая на вопросы журналистов, Джонсон заверил, что одобрение кандидатуры нового посла США в Украине сможет произойти, если это будет профессионал, с двухпартийной поддержкой.

Вопрос усиления или расширения санкций против России, по его словам, в первую очередь зависит от поведения самой РФ.

В свою очередь Баррассо, отвечая на вопросы, отметил, что Конгресс будет продвигать дальнейшее увеличение военной поддержки Украины, в чем также имеется двухпартийная поддержка.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре 2019 года Палата представителей Конгресса США инициировала процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора в июле с целью получения политической выгоды - расследования Украиной дела против сына его соперника на предстоящих президентских выборах в США Джо Байдена.

Ранее сообщаломь о том, что Трампу объявили импичмент из-за скандала с Зеленским.

Также в феврале 2020 Сенат признал Трампа не виновным по всем статьям обвинения.

 

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