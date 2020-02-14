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  • У США вважають Україну невинною у справі імпічменту Трампа та хочуть продовжити підтримку країни
14 лютого 2020, пʼятниця, 20:29 9
Америка 2020-02-14T20:32:50+02:00
Українські Новини
У США вважають Україну невинною у справі імпічменту Трампа та хочуть продовжити підтримку країни

У США вважають Україну невинною у справі імпічменту Трампа та хочуть продовжити підтримку країни

Елена Новикова
США, Рон Джонсон, Джон Баррассо, Сенатор Кріс Мерфі, Посол України в США, імпічмент Трампа
Дональд Трамп. Фото: pixabay
Дональд Трамп. Фото: pixabay

Сполучені штати Америки вважають Україну невинною у справі про імпічмент Президента США Дональда Трампа та хотіли б залишити це питання в минулому, рухаючись вперед з двопартійною підтримкою країни, яка триває.

Про це повідомив сенатор (депутат верхньої палати Конгресу США від Демократичної партії Кріс Мерфі на спільному брифінгу з сенаторами від Республіканської партії Роном Джонсоном і Джоном Баррассо після їх зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським у Києві, передають Українські Новини.

"Ми тільки що завершили складний момент в американській політиці. Ми втрьох з різних партій і по-різному голосували в справі імпічменту. Але ми тут разом, тому що між демократами і республіканцями в Конгресі немає ніяких розбіжностей у питанні підтримки України... Україна не була винна у справі імпічменту... Ми всі впевнені, що Президент Зеленський не хоче бути залученим в американську політику і ми сподіваємося, що будь-який тиск в минулому вже завершився. Ми хочемо залишити питання імпічменту в минулому та рухатися далі у підтримці України разом, і з демократами, і з республіканцями", - сказав Мерфі.

Джонсон додав, що США підтримують зусилля Зеленського по боротьбі з корупцією.

"У нас була чудова зустріч з Президентом Зеленським і його командою, і ми їдемо з України на Мюнхенську конференцію з безпеки з посмішкою і оптимізмом з приводу майбутнього України і його зусиль", - сказав він.

Відповідаючи на питання журналістів, Джонсон запевнив, що схвалення кандидатури нового посла США в Україні зможе відбутися, якщо це буде професіонал, з двопартійною підтримкою.

Питання посилення або розширення санкцій проти Росії, за його словами, в першу чергу залежить від поведінки самої РФ.

У свою чергу Баррассо, відповідаючи на запитання, зазначив, що Конгрес буде просувати подальше збільшення військової підтримки України, що також є двопартійна підтримка.

Як повідомляли Українські Новини, у вересні 2019 року Палата представників Конгресу США ініціювала процедуру імпічменту Трампа через можливий тиску на Зеленського в ході телефонної розмови в липні з метою отримання політичної вигоди - розслідування Україною справи проти сина його суперника на майбутніх президентських виборах у США Джо Байдена.

Раніше сообщаломь про те, що Трампу оголосили імпічмент з-за скандалу з Зеленським.

Також у лютому 2020 Сенат визнав Трампа не винним за всіма статтями обвинувачення.

 

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