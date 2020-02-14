В Днипре СБУ подозревает во взяточничестве главу Центра радиационной безопасности

Сотрудники Службы безопасности Украины подозревают в получении систематических взяток руководителя областного Центра радиационной безопасности и медицинской радиологии Днепропетровской области, где был задержан антиукраиснкий интерне-агитатор.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ рассказали, что владелец одной из частных медицинских клиник приобрел новое рентгенологическое оборудование и обратился в Центр, где медперсонал проходит специальные курсы по мерам безопасности при работе с рентгеновскими аппаратами. В сообщении говорится, что руководитель контролирующей структуры предложил решить вопрос неофициально. За вознаграждение он пообещал быстрое прохождение учебного курса и гарантированную сдачу зачетов.

Правоохранители задокументировали получение должностным лицом в рабочем кабинете 12 тысяч гривен от владельца клиники.

После того, как следователи провели обыск по месту работы и проживания чиновника, правоохранители изъяли почти 500 тысяч гривен. Предполагается, что они получены от противоправной деятельности.

ssu.gov.ua

По предварительной информации, чиновник систематически получал денежное вознаграждение за прохождение курсов безопасности не только из местных медучреждений, но и "помогал" с решением этого вопроса представителям других областей Украины.

"Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины руководителю контролирующего органа сообщено о подозрении", — говорится в сообщении.

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