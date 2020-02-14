С лайнера Diamond Princess начали выпускать людей на сушу

С круизного лайнера Diamond Princess, застрявшего в Японском порту Иокогама 4 февраля, начали выпускать людей на сушу в пятницу, 14 февраля. Об этом передает информационное агентство AFP.

Отмечается, что правительство Японии предоставило возможность пассажирам в возрасте 80 лет и старше сойти на сушу, а также дало в распоряжение жилье.

Первая группа из 11 человек уже покинула лайнер. Водитель автобуса был в белом защитном костюме с ног до головы, а также - в очках и маске.

"Те, кто дал положительный результат, будут переведены в больницу. Те, кто получит отрицательный результат, будут - по просьбе - высажены и переведены в жилье, предоставленное правительством", - сказал представитель министерства здравоохранения Японии Гаке Хасимото.

Как сообщали Українські Новини, Diamond Princess будет стоять на карантине до 19 февраля.

Также на японском лайнере заявили о двух зараженных коронавирусом украинцев.

Кроме того, украинцев, вернувшихся из зараженного коронавирусом Уханя, будут держать в санатории Обухова.