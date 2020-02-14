В Донецкой области на 14 лет посадили 67-летнего педофила за изнасилование и развращение 5 школьниц

Суд приговорил к 14 годам лишения свободы 67-летнего жителя Мариуполя Донецкой области за изнасилования и развращение 5 школьниц. Об этом сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области, передают Українськi Новини.

Суд установил, что преступления мужчина совершал пьяным в марте-апреле 2017 года, когда подстерегал в подъездах многоэтажных домов девочек и угрожал им ножом.

Младшей жертве насильника было 10 лет.

Согласно выводам судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемый, который 18 лет провел за решеткой за аналогичные преступления, страдает психическим расстройством - педофилией.

Сейчас приговор вступил в силу.

Как сообщали Українськi Новини, 16 января вступил в силу закон о введении реестра педофилов.

В июле Рада ввела химическую кастрацию педофилов и создала их открытый реестр.

В сентябре 2019 года Зеленский ветировал закон о создании открытого публичного реестра педофилов, предусматривавшего принудительную химическую кастрацию.

Ранее в Польше открыли реестр данных педофилов.