Идет февральская жара: синоптики прогнозируют погодную аномалию в конце зимы и марте

В начале февраля в Украину пришла настоящая зима — с морозами, снегом и ветром. А уже в начале этой недели синоптическая картина начала меняться, да так, что на выходные синоптики обещают весеннюю погоду. На следующей же недели и вовсе стоит ждать тезкого потепления.

Как рассказала "Фактам" заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, воздушные массы, которые придут к нам со стороны Атлантики, действительно изменят погоду в Украине. Она будет нестабильная.

"В ближайшее время в Украине будут преобладать воздушные массы со стороны Атлантики, которые принесут небольшой снег и дождь: 14 февраля — в западные области и 15 февраля — в большинство регионов, кроме востока", - сообщила она.

Ночью, по словам синоптика, термометры будут показывать 0−5 градусов мороза, иногда возможна невысокая плюсовая температура. А днем будет от 0 до 5 градусов тепла.

В вот в начале следующей недели в Украину придет настоящая жара - в дневное врем ожидается плюс 5−10 градусов. Ночная температура также поднимется на несколько градусов. Но в конце недели снова опустится до тех же значений: днем — от 0 до 5 тепла, а ночью — от 0 до 5 мороза. Осадки будут преимущественно небольшие.

Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрог.

Как рассказал изданию народный синоптик Владимир Деркач, в середине февраля в Украине потеплеет.

"Первые несколько дней в начале второй десятидневки февраля будут еще холодными, а потом снова придет нетипичная для февраля весенняя погода. Однако последние дни февраля будут холодными, ожидается только несколько теплых дней в середине последней декады, а затем зима еще напомнит о себе", - сказал народный синоптик.

В начале марта, по словам Деркача, ожидаются небольшие осадки, иногда они будут усиливаться. "С середины первой декады марта и до ее конца будет сильный ветер. Температура в этот период будет колебаться: по ночам — мороз, а днем — преимущественно тепло, хотя возможны морозы и в дневное время. Во второй декаде месяца ожидается меньше осадков. Сначала возможны температурные качели, а затем существенно потеплеет. В последнюю десятидневку марта немного похолодает, но осадков будет мало, зима отступит", - прогнозирует народный синоптик.

Прогноз погоды на весь 2020 год по месяцам от народного синоптика.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму.

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020