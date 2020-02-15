подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.31 26.81
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Идет февральская жара: синоптики прогнозируют погодную аномалию в конце зимы и марте
15 февраля 2020, суббота, 05:50 2497 Инфографика
Жизнь 2020-02-15T05:50:02+02:00
Українські Новини
Идет февральская жара: синоптики прогнозируют погодную аномалию в конце зимы и марте

Идет февральская жара: синоптики прогнозируют погодную аномалию в конце зимы и марте

Надежда Комендантова
Прогноз погоды, погода в Украине, погода в Киеве, погода в марте, погода в феврале, Прогноз, Погода
Весна. Фото: mignews.com.ua
Весна. Фото: mignews.com.ua

В начале февраля в Украину пришла настоящая зима — с морозами, снегом и ветром. А уже в начале этой недели синоптическая картина начала меняться, да так, что на выходные синоптики обещают весеннюю погоду. На следующей же недели и вовсе стоит ждать тезкого потепления.

Как рассказала "Фактам" заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, воздушные массы, которые придут к нам со стороны Атлантики, действительно изменят погоду в Украине. Она будет нестабильная.

"В ближайшее время в Украине будут преобладать воздушные массы со стороны Атлантики, которые принесут небольшой снег и дождь: 14 февраля — в западные области и 15 февраля — в большинство регионов, кроме востока", - сообщила она.

Ночью, по словам синоптика, термометры будут показывать 0−5 градусов мороза, иногда возможна невысокая плюсовая температура. А днем будет от 0 до 5 градусов тепла.

В вот в начале следующей недели в Украину придет настоящая жара - в дневное врем ожидается плюс 5−10 градусов. Ночная температура также поднимется на несколько градусов. Но в конце недели снова опустится до тех же значений: днем — от 0 до 5 тепла, а ночью — от 0 до 5 мороза. Осадки будут преимущественно небольшие.

Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрог. Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрог.

Как рассказал изданию народный синоптик Владимир Деркач, в середине февраля в Украине потеплеет.

"Первые несколько дней в начале второй десятидневки февраля будут еще холодными, а потом снова придет нетипичная для февраля весенняя погода.  Однако последние дни февраля будут холодными, ожидается только несколько теплых дней в середине последней декады, а затем зима еще напомнит о себе", - сказал народный синоптик.

В начале марта, по словам Деркача, ожидаются небольшие осадки, иногда они будут усиливаться. "С середины первой декады марта и до ее конца будет сильный ветер. Температура в этот период будет колебаться: по ночам — мороз, а днем — преимущественно тепло, хотя возможны морозы и в дневное время. Во второй декаде месяца ожидается меньше осадков. Сначала возможны температурные качели, а затем существенно потеплеет. В последнюю десятидневку марта немного похолодает, но осадков будет мало, зима отступит", - прогнозирует народный синоптик.

Прогноз погоды на весь 2020 год по месяцам от народного синоптика. Прогноз погоды на весь 2020 год по месяцам от народного синоптика.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Украине погода в Киеве погода в марте погода в феврале Прогноз Погода

Перепады в 17 градусов: в субботу в Украине местам...
Весной ударят морозы и завалит снегом: синоптик пр...
Адская жара и погодные аномалии станут нормой: син...
Жара в феврале: синоптики предупредили о резком по...
Янукович стал "молодым отцом": его сыну Григорию около двух лет, - СМИ
Офис Президента хочет подать в суд на "Схемы" за сюжет о визите Зеленского в Оман
Новости
На Донбассе боевики применили запрещенное оружие, ранен украинский военный 08:01
На пенсию в Украине нужно копить: как выгоднее насобирать на безбедную старость 05:30 Инфографика
НАПК отрицает проверку декларации Зеленского 23:45
УЕФА отстранила "Манчестер Сити" от Лиги чемпионов на 2 года 23:15
В январе платежка увеличилась, но в феврале у людей платежка снова уменьшится, - Гончарук 22:51
больше новостей
Пенсии в марте повысят не всем: кому не "светит" индексация выплат 05:30 Инфографика
Пенсии в 2020 году: кому, за что и на сколько будут больше платить 05:20
Донецкая область закрыла на карантин 192 школы из-за гриппа и ОРВИ 23:47
Стрельба в Киеве на мосту метро.
В Киеве спецназ стрелял по колесам Range Rover, чтобы остановить вооруженного водителя 08:15
Визит Зеленского в Оман. Скриншот программы
Ложь от начала до конца: Ермак отреагировал на расследование "Схем" 08:48
больше новостей
Константин Жеваго. Фото Hubs
В Украине арестовали все активы и имущество миллиардера Жеваго 11:24
Пенсии в марте повысят не всем: кому не "светит" индексация выплат 05:30 Инфографика
Нацкорпус заявил о готовности обвинить Зеленского в государственной измене 15:00
Визит Зеленского в Оман. Скриншот программы
Ложь от начала до конца: Ермак отреагировал на расследование "Схем" 08:48
Теплая зима ударит по зерновым: в Украине резко подорожает хлеб 08:48
больше новостей
Усик похвалил Гончарука за боксерскую стойку
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok