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  • Ложь от начала до конца: Ермак отреагировал на расследование "Схем"
14 февраля 2020, пятница, 08:48 4032
Политика 2020-02-14T08:48:42+02:00
Українські Новини
Ложь от начала до конца: Ермак отреагировал на расследование "Схем"

Ложь от начала до конца: Ермак отреагировал на расследование "Схем"

Надежда Комендантова
Андрей Ермак, Расследование

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак назвал неправдивой информацию по результатам расследования программы "Схемы: коррупция в деталях", о визите президента Владимира Зеленского в Оман.

Об этом Ермак написал у себя в Facebook.

"Где свидетельство конкретных людей? Где объективные данные? Услышали зрители хоть что-то кроме фразы "по свидетельству наших источников"?

Мы стремимся диалога и готовы комментировать факты. Основная проблема сюжета Схем в том, что комментировать там нечего.

Это все - ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждение, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения, " - написал он.

Председатель Офиса президента также добавил, что власти готовы отвечать на любые вопросы, готовы к общению с журналистами. "Но хотелось бы отвечать на вопросы, основанные на фактах, а не предположениях".

Как сообщали Українські Новини, Богдан признался, что поездка в Оман была частной и за счет Зеленского


Кроме того, МИД обещает рассказать о визите Зеленского в Оман "в свое время".

Согласно информации "Схем", в Оман, когда там был Зеленский, прилетал секретарь Совета безопасности РФ. По данным журналистов, 8 января ночью из Москвы в Оман прилетел чартерным самолетом с бортовым номером 9H-VJN Николай Патрушев.

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