підписатися на розсилку
24.29 24.64
26.39 26.89
˟
13 лютого 2020, четвер, 16:43 5
Суспільство 2020-02-13T18:10:55+02:00
Українські Новини
У Запоріжжі продовжили карантин в усіх школах через грип та ГРВІ

У Запоріжжі продовжили карантин в усіх школах через грип та ГРВІ

Елена Новикова
Карантин, ГРВІ, Грип, Карантин у школах
Школярі. Фото: poliksal.іа
Школярі. Фото: poliksal.іа

Запоріжжя продовжило карантин в усіх школах до 17 лютого через високий рівень захворюваності грипом та гострими респіраторно-вірусними інфекціями (ГРВІ) серед учнів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби міськради, передають Українські Новини.

"На сьогодні рівень захворюваності продовжує залишатися високим. Тому карантин триватиме", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за останній тиждень зареєстровано 2,1 тис. випадків захворювання учнів шкіл, що на 66% більше, ніж тижнем раніше.

Карантин у школах Запоріжжя введений з 4 лютого.

Як повідомляли "Українські Новини", у Запоріжжі, за даними на 7 лютого, на 13,7% перевищено епідемічний поріг захворюваності грипом та гострими респіраторно-вірусними інфекціями (ГРВІ)

Раніше повідомлялося про те, що за даними Центру громадського здоров'я, з 5 до 11 лютого на грип та ГРВІ захворіло 260 00 871 осіб, з них 68% становлять діти. А з початку епідемічного сезону госпіталізували 95 000 364 людини. 76,8% з них - діти.

Також МОЗ розповів про те, які заходи потрібно приймати при перших симптомах ГРВІ та грипу.

Більше новин про: Карантин ГРВІ Грип Карантин у школах

Високий рівень захворюваності: у Кривому Розі всі ...
За тиждень на ГРВІ захворіли майже 284 тис. україн...
Луцьк продовжив карантин в усіх школах через грип ...
В Україні масово закривають школи на карантин: пов...
"Київтеплоенерго" підвищило тариф на тепло за січень на 5%
В Офісі генпрокурора відкрили справу про можливе хабарництво екс-заступника військового прокурора Жербицького
Новини
Відповідальність за незаконне призначення Гнатюка має нести Верланов, - юрист 17:58
Власнику Kyiv Food Market Бейліну продовжили заборону виїжджати за кордон 17:46
НБУ почав зміцнювати гривню: офіційний курс на День закоханих 17:38
В Японії зафіксували першу смерть від коронавірусу 17:31
Суд дозволив екс-депутату Іщенку виїжджати за межі Києва 16:56
більше новин
Президент федерації з міні-футболу Щерба закликає бізнес інвестувати в галузь 15:27
Українському міні-футболу потрібно більше міжнародного досвіду, - головний тренер збірної України з міні-футболу 15:38
Федерація міні-футболу України планує розширити діяльність на всі регіони країни 17:39
Ситник отримував гроші з окупованого Криму, - свідок 09:28
Батько вбитої дитини Соболєв заявив про можливість нового замаху на нього і звернувся до президента 16:45
більше новин
Завтра аеропорт "Одеса" змінить графік роботи 22:36
Обіцяні Кличком виплати в'язням Аушвіца, які дожили до наших днів, в Києві отримали 7 осіб 06:19 Документ
Ситник отримував гроші з окупованого Криму, - свідок 09:28
Завдяки діям Артема Ситника держава отримала тільки 234 млн від продажу активів ВіЕйБі банку замість 8 млрд гривень, - заява Олега Бахматюка 14:55
Робота в умовах режимних обмежень та надбавка за інтенсивність праці: скільки заробив Милованов у січні 07:00
більше новин
Зеленський ввів в РНБО Єрмака замість Богдана
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok