У Запоріжжі продовжили карантин в усіх школах через грип та ГРВІ

Запоріжжя продовжило карантин в усіх школах до 17 лютого через високий рівень захворюваності грипом та гострими респіраторно-вірусними інфекціями (ГРВІ) серед учнів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби міськради, передають Українські Новини. "На сьогодні рівень захворюваності продовжує залишатися високим. Тому карантин триватиме", - йдеться в повідомленні. Зокрема, за останній тиждень зареєстровано 2,1 тис. випадків захворювання учнів шкіл, що на 66% більше, ніж тижнем раніше. Карантин у школах Запоріжжя введений з 4 лютого. Як повідомляли "Українські Новини", у Запоріжжі, за даними на 7 лютого, на 13,7% перевищено епідемічний поріг захворюваності грипом та гострими респіраторно-вірусними інфекціями (ГРВІ) Раніше повідомлялося про те, що за даними Центру громадського здоров'я, з 5 до 11 лютого на грип та ГРВІ захворіло 260 00 871 осіб, з них 68% становлять діти. А з початку епідемічного сезону госпіталізували 95 000 364 людини. 76,8% з них - діти. Також МОЗ розповів про те, які заходи потрібно приймати при перших симптомах ГРВІ та грипу.