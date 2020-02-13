Высокий уровень заболеваемости: в Кривом Роге все школы продлили карантин из-за гриппа

Кривой Рог (Днепропетровская область) продлил карантин во всех школах до 20 февраля из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учеников. Об этом сообщил начальник городского отдела здравоохранения Константин Мурашко, передают Українськi Новини. "Количество заболевших за седьмую неделю года 4 116 человек, на 100 тыс. населения – показатель 842, эпидпорог превышен на 52%", - сказал он. Всего в Днепропетровской области за последнюю неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла еще на 11%. Продолжается карантин в 531 школе области, в том числе в 150 в Кривом Роге. Карантин в школах Кривого Рога введен с 3 февраля. Как сообщали Українськi Новини, все детские сады и школы под Днипром закрыли на карантин из-за пестицидов в питьевой воде. Ранее в Запорожской области на карантин закрыли 282 школы. А эпидпорог заболеваемости гриппом превышен почти на 14% в Запорожье.