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13 февраля 2020, четверг, 16:31 61
Общество 2020-02-13T16:32:17+02:00
Українські Новини
Высокий уровень заболеваемости: в Кривом Роге все школы продлили карантин из-за гриппа

Высокий уровень заболеваемости: в Кривом Роге все школы продлили карантин из-за гриппа

Анна Рудык
Карантин, Карантин в школах, Грипп, ОРВИ, заболеваемость гриппом
Грипп. Фото: pixabay
Грипп. Фото: pixabay

Кривой Рог (Днепропетровская область) продлил карантин во всех школах до 20 февраля из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учеников.

Об этом сообщил начальник городского отдела здравоохранения Константин Мурашко, передают Українськi Новини.

"Количество заболевших за седьмую неделю года 4 116 человек, на 100 тыс. населения – показатель 842, эпидпорог превышен на 52%", - сказал он.

Всего в Днепропетровской области за последнюю неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла еще на 11%.

Продолжается карантин в 531 школе области, в том числе в 150 в Кривом Роге.

Карантин в школах Кривого Рога введен с 3 февраля.

Как сообщали Українськi Новини, все детские сады и школы под Днипром закрыли на карантин из-за пестицидов в питьевой воде.

Ранее в Запорожской области на карантин закрыли 282 школы. А эпидпорог заболеваемости гриппом превышен почти на 14% в Запорожье.

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