Високий рівень захворюваності: у Кривому Розі всі школи продовжили карантин через грип

Кривий Ріг (Дніпропетровська область) продовжив карантин в усіх школах до 20 лютого через високий рівень захворюваності на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції (ГРВІ) серед учнів. Про це повідомив начальник міського відділу охорони здоров'я Костянтин Мурашко, передають Українські Новини. "Кількість хворих за сьомий тиждень року 4 116 осіб, на 100 тис. населення – показник 842, епідпоріг перевищено на 52%", - сказав він. Всього в Дніпропетровській області за останній тиждень захворюваність на грип та ГРВІ зросла ще на 11%. Триває карантин у 531 школі області, в тому числі в 150 в Кривому Розі. Карантин у школах Кривого Рогу введений з 3 лютого. Як повідомляли Українські Новини, всі дитячі садки та школи під Дніпром закрили на карантин через пестициди у питній воді. Раніше у Запорізькій області на карантин закрили 282 школи. А епідпоріг захворюваності на грип перевищено майже на 14% в Запоріжжі.