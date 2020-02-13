Високий рівень захворюваності: у Кривому Розі всі школи продовжили карантин через грип

Кривий Ріг (Дніпропетровська область) продовжив карантин в усіх школах до 20 лютого через високий рівень захворюваності на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції (ГРВІ) серед учнів.

Про це повідомив начальник міського відділу охорони здоров'я Костянтин Мурашко, передають Українські Новини.

"Кількість хворих за сьомий тиждень року 4 116 осіб, на 100 тис. населення – показник 842, епідпоріг перевищено на 52%", - сказав він.

Всього в Дніпропетровській області за останній тиждень захворюваність на грип та ГРВІ зросла ще на 11%.

Триває карантин у 531 школі області, в тому числі в 150 в Кривому Розі.

Карантин у школах Кривого Рогу введений з 3 лютого.

Як повідомляли Українські Новини, всі дитячі садки та школи під Дніпром закрили на карантин через пестициди у питній воді.

Раніше у Запорізькій області на карантин закрили 282 школи. А епідпоріг захворюваності на грип перевищено майже на 14% в Запоріжжі.