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10 февраля 2020, понедельник, 20:36 43
Общество 2020-02-10T20:37:29+02:00
Українські Новини
Все детские сады и школы под Днипром закрыли на карантин из-за пестицидов в питьевой воде

Все детские сады и школы под Днипром закрыли на карантин из-за пестицидов в питьевой воде

Таня Войтюк
Водохранилище, Каховское водохранилище, Днепропетровская область, Пестициды, Питьевая вода, Карантин
В Апостолово в питьевой воде нашли пестициды
В Апостолово в питьевой воде нашли пестициды

Апостолово (Днепропетровская область) закрыло на карантин все школы, детские сады, объекты социальной сферы и культуры из-за того, что в питьевой воде из Каховского водохранилища нашли пестициды. Жителям также рекомендуют уменьшить употребление питьевой воды.

Об этом сообщила пресс-служба Апостоловской городской объединенной территориальной общины, передают Українські Новини.

Указывается, что превышение норм показал анализ проб воды из Каховского водохранилища на территории Апостоловского района.

Согласно сообщению управления Национальной полиции в Днепропетровской области, по данному факту начато расследование по ч.1 ст.242 Уголовного кодекса (нарушение правил охраны вод).

Заместитель мэра Кривого Рога (город расположен в 40 км от Апостолово) Александр Катриченко в понедельник сообщил журналистам, что в Каховском водохранилище пестицидов и сульфатов не обнаружили.

"Сегодня нам поступили результаты лабораторных исследований питьевой воды, отобранных в Каховском водохранилище. Никаких отклонений и превышений нормативов по всем показателям в воде нет. Ни пестицидов, ни фосфатов в воде не обнаружено ни в Каховском водохранилище, ни по всему водоводу от водохранилища до нашего города. Угрозы для жизни и здоровья людей от воды нет", - сообщил Катриченко.

Население Апостолово составляет около 15 тыс. человек.

Как сообщали Українські Новини, НКРЭКУ повысила тарифы на водоснабжение для всех областей Украины.

Также стало известно, что делать, если вода из-под крана коричневого цвета и пахнет хлором.

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