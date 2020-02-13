В Днипре из снега слепили патрульную машину. Возле нее фотографировались полицейские

В Днепре, где накануне выпало много снега, слепили полицейскую патрульную машину в натуральную величину.

Фотографию опубликовал автор снежной скульптуры c именем Влад Виров в группе "Райончик" в Facebook.

"Вот такого приуса мы слепили за 5 часов. Стоит он на ул. Холодильная возле тролейбусного депо", — написал он.

Для большей реалистичности автомобиль разрисовали аэрозольной краской.

Авторы скульптуры позируют возле снежного "Приуса". Фото: Facebook/pravdakosiora

К патрульной машине из снега даже вызвали полицейских. Как пишет днепровское медиа "Информатор", одна из местных жительниц даже вызвала к снежной скульптуре полицию, приняв ее за настоящую, но засыпанную снегом.

Прибывшие на место полицейские сфотографировались возле авто и опубликовали фото.

Фото: Facebook/Патрульна поліція Дніпропетровської області

"У нас поедет даже такой "Приус". Авторам респект за креатив и досуг с пользой", — говорится в заметке патрульных.

После того, как фотография снежной патрульной машины стала популярной, авторы скульптуры слепили рядом еще одно авто — "Мерседес Гелендваген", также в натуральном размере.

Как сообщали Українські Новини, в городе Апостолово Днепропетровской области из-за загрязнения воды временно закрыли школы, детсады, объекты культурной и социальной сферы.

В этот же день 5 человек госпитализированы из-за пожара в общежитии в Индустриальном районе Днипра.