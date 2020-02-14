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14 февраля 2020, пятница, 00:00 26 Инфографика
Жизнь 2020-02-14T00:00:01+02:00
Українські Новини
Адская жара и погодные аномалии станут нормой: синоптик дала экстремальный прогноз на 10 лет

Адская жара и погодные аномалии станут нормой: синоптик дала экстремальный прогноз на 10 лет

Надежда Комендантова
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Погода. Фото: bun.com.ua
Погода. Фото: bun.com.ua

О сибирских морозах и рекордных снегопадах украинцам придется забыть. Нынешняя аномально теплая зима в ближайшие годы станет нормой для Украины. В 30-ых годах мы будем только ностальгировать за настоящими зимами. Ну а летом будет становиться все жарче и жарче.

Об этом в интервью изданию "Буквы" заявила руководительница Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская.

"Где-то каждая вторая зима такой будет. Ну и не стоит забывать, что потепление касается всего года. Летом в Украине будет больше дней с температурой выше 30 градусов, больше ночей с температурой выше 20 – так называемых тропических ночей", – утверждает она.

По словам эксперта, сами периоды, когда температура не будет падать ниже 20 градусов, станут длиннее, что также скажется на здоровье и самочувствии людей.

В то же время, она отмечает климатические изменения, которые может заметить и каждый украинец. Но в этом есть как позитив, так и негатив.

"Например, в Киеве становится возможным виноделие. Не промышленное пока, местное ... Абрикосы уже достаточно давно и на севере Украины плодоносят. Когда-то даже грецкому ореху в наших широтах было тяжело – а сейчас нормально", – отмечает Краковская.

Однако в то же самое время, из-за теплых зим насекомые-вредители могут не вымерзать, а опылители активизироваться уже после отцветания растений.

"Потом в Европе выходят исследования, что насекомых, если мерить по массе, стало меньше на 75%. То, что мы сейчас в шестом периоде массового вымирания живого мира – это уже однозначно", – констатирует она.

Другим последствием глобального потепления Светлана Краковская называет более высокое образование туч.

"Если раньше тучи на высоте в 17-18 километров бывали раз на 10 лет, то сейчас каждое лето по нескольку раз так бывает. Из-за чего, например, град выпадает огромный", – добавила она.

Прогноз погоды на весь 2020 год от народного синоптика. Фото: СегодняПрогноз погоды на весь 2020 год от народного синоптика. Фото: Сегодня

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

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