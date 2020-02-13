Жара в феврале: синоптики предупредили о резком потеплении в Украине до +15

После долгожданной зимней погоды с аномальными снегопадами и сибирскими морозами до -22 в синоптики прогнозируют скорый приход в Украину тепла, а местами даже жары.

Как рассказал OBOZREVATEL ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло, 17, 18 и 19 февраля в стране резко потеплеет. Температура воздуха днем будет колебаться от +8 градусов и выше, в южных районах до +13... +15 градусов.

"Ночные температуры будут колебаться. Два дня ниже нуля, два дня выше нуля. В целом от -3 до +3 градусов", – добавил он.

В период с 12 по 17 февраля синоптик прогнозирует "спокойную погоду": "Днем преимущественно положительная температура, ночью около 0 градусов. Небольшие осадки пройдут только 15 февраля в виде снега и мокрого снега".

По его прогнозам, после трех дней потепления, с 20 февраля снова начнется похолодание, "но это похолодание относительно потепления". "Температура вернется к тем же значениям, которые были до того – на 3-5 градусов ниже. В целом по Украине температура воздуха днем не будет превышать 10 градусов", – уточнил синоптик.

Он добавил, что "о наступлении весны пока говорить рано".

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В то же время, как сообщил в Facebook синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич, метеорологические показатели указывают на то, что до конца февраля ситуация с погодой в Европе существенно не изменится.

"Индекс Арктического колебания (Arctic Oscillation) за последние пару дней достиг рекордно высокого значения в 6,34! Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1990 году и составлял 5,91. В течение практически всей зимы 2019/2020 данная осцилляция находится в устойчивой положительной фазе и по прогнозам до конца февраля ситуация существенно не изменится", – пояснил он.

Как правило, пишет синоптик, при таком раскладе на большей части Европы наблюдаются температуры выше нормы.

Карта: Facebook/Кибальчич

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму.

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.