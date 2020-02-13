подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.39 26.89
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Жара в феврале: синоптики предупредили о резком потеплении в Украине до +15
13 февраля 2020, четверг, 05:50 167 Инфографика
Жизнь 2020-02-13T05:50:02+02:00
Українські Новини
Жара в феврале: синоптики предупредили о резком потеплении в Украине до +15

Жара в феврале: синоптики предупредили о резком потеплении в Украине до +15

Надежда Комендантова
Прогноз погоды, погода в Украине, погода в Киеве, погода в феврале, погода зимой, Зима-2020, Прогноз, Погода
Погода. Фото: mignews.com.ua
Погода. Фото: mignews.com.ua

После долгожданной зимней погоды с аномальными снегопадами и сибирскими морозами до -22 в синоптики прогнозируют скорый приход в Украину тепла, а местами даже жары.  

Как рассказал OBOZREVATEL ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло, 17, 18 и 19 февраля в стране резко потеплеет. Температура воздуха днем будет колебаться от +8 градусов и выше, в южных районах до +13... +15 градусов.

"Ночные температуры будут колебаться. Два дня ниже нуля, два дня выше нуля. В целом от -3 до +3 градусов", – добавил он.

В период с 12 по 17 февраля синоптик прогнозирует "спокойную погоду": "Днем преимущественно положительная температура, ночью около 0 градусов. Небольшие осадки пройдут только 15 февраля в виде снега и мокрого снега".

По его прогнозам, после трех дней потепления, с 20 февраля снова начнется похолодание, "но это похолодание относительно потепления". "Температура вернется к тем же значениям, которые были до того – на 3-5 градусов ниже. В целом по Украине температура воздуха днем не будет превышать 10 градусов", – уточнил синоптик.

Он добавил, что "о наступлении весны пока говорить рано".

Погода в Киеве на 2 недели от МетеопрогПогода в Киеве на 2 недели от Метеопрог

В то же время, как сообщил в Facebook синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич, метеорологические показатели указывают на то, что до конца февраля ситуация с погодой в Европе существенно не изменится.

"Индекс Арктического колебания (Arctic Oscillation) за последние пару дней достиг рекордно высокого значения в 6,34! Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1990 году и составлял 5,91. В течение практически всей зимы 2019/2020 данная осцилляция находится в устойчивой положительной фазе и по прогнозам до конца февраля ситуация существенно не изменится", – пояснил он.

Как правило, пишет синоптик, при таком раскладе на большей части Европы наблюдаются температуры выше нормы.

Карта: Facebook/КибальчичКарта: Facebook/Кибальчич

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

 

 

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Украине погода в Киеве погода в феврале погода зимой Зима-2020 Прогноз Погода

Адская жара летом и экстремальная зима: климатолог...
Из-за непогоды в Украине ГосЧС объявило желтый уро...
Идет циклон с мощными снегопадами и шквалами: сино...
Украину атакуют сибирские морозы до -19: синоптики...
Эвакуация украинцев из Уханя состоится тогда, когда не будет риска проникновения коронавируса в Украину, - Гончарук
Необходимо срочно менять Уголовный кодекс, иначе весны с посадками мы не дождемся, - Арахамия
Новости
Практически все деньги на поездку в Давос Гончарук потратил на авиабилет и швейцарскую ЗОД 06:11 Документ
После укрепления гривна снова падает: курс валют на 13 февраля 06:00
Пенсионный возраст и страховой стаж повысили: как выйти на пенсию раньше 05:30 Инфографика
ГБР допросило Парубия 23:50
Следующие первые выборы в ОТО будут проходить одновременно с местными, - ЦИК 23:25
больше новостей
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу 23:15
Все возможно: Разумков прокомментировал слухи об отставке Богдана 09:23
Снег с дождем и штормовыми ветрами атакуют: прогноз погоды на среду 21:00
Будет для меня наукой: Арахамия извинился за слова о возобновлении подачи воды в Крым 19:27
больше новостей
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
Будет для меня наукой: Арахамия извинился за слова о возобновлении подачи воды в Крым 19:27
Чтобы получить новые книги у министра Бородянского, библиотеки будут обязаны показать нового читателя 17:55
Микрофон.Радио.Фото: pixabay
В Украине запустили круглосуточное радио с аудиосказками на украинском с озвучками Жадана и Кристины Соловий 10:42
Отдыхавший весь январь Холодницкий заработал 205 тысяч гривен 14:36
больше новостей
София Федина получила в ГБР подозрение за угрозы Зеленскому
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok