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13 февраля 2020, четверг, 12:27 28
Общество 2020-02-13T12:40:22+02:00
Українські Новини
Из-за коронавируса "Укрпочта" приостановила отправку посылок в Китай

Из-за коронавируса "Укрпочта" приостановила отправку посылок в Китай

Таня Войтюк
Коронавирус, Посылки, Почтовые отправления, Китай, Укрпочта
доставка. Фото: freepik
доставка. Фото: freepik

Несмотря на то, что у ВОЗ нет никаких запретов касательно безопасности и перемещения посылок из Китая, в связи с сокращением авиарейсов в Китай на неопределенный срок, прием всех видов отправлений в эту страну приостановлен.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Сообщается, что ситуация возникла из-за значительного сокращения рейсов в Китай большинством авиакомпаний из-за вспышки коронавируса.

"Никаких запретов со стороны Национальной почты Китая сейчас не имеет. Однако, в связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на не замечателен срок, прием всех видов отправлений в Китай временно приостановлено. Все отправления, принятые до 11 февраля, будут доставлены, однако общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в "Укрпочте" предупредили, что посылки из Китая в Украину могут прибывать со значительным опозданием.

"Из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний, сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены", - пояснили в "Укрпочте".

Как сообщали Українські Новини, согласно последним данным о вспышке коронавируса, число заболевших превысило 60 тыс. человек.

Тем временем застрявшие в Ухане украинцы не могут вернуться домой.

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