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13 февраля 2020, четверг, 12:13 14
Финансы 2020-02-13T12:13:14+02:00
Українські Новини
Прибыль банков в 2019 году составила 59,6 млрд гривен

Прибыль банков в 2019 году составила 59,6 млрд гривен

Елизавета Кесельман
НБУ, Нацбанк, Прибыль банков, Финансы, Экономика
Национальный банк. НБУ. Фото: bank.gov.ua
Национальный банк. НБУ. Фото: bank.gov.ua

В 2019 году платежеспособные банки получили 59,634 млрд гривен чистой прибыли. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Доходы банков в 2019 году составили 244,402 млрд гривен, расходы – 184,768 млрд гривен. Таким, образом, чистая прибыль банков в 2019 году составила 59,634 млрд гривен.

В декабре 2019 года банки заработали 633 тыс. гривен против 7 млрд гривен в ноябре. Процентные доходы банков в 2019 составили 154,309 млрд гривен, расходы – 74,014 млрд гривен, комиссионные доходы – 62,062 млрд гривен, расходы – 18,089 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году платежеспособные банки получили 21,7 млрд гривен чистой прибыли.

По итогам 2017 года убыточными были 19 из 82 действующих на тот момент банков.

Также в 2019 году Приватбанк увеличил прибыль в 2,8 раза до 32,6 млрд гривен против 2018 года (11,7 млрд гривен прибыли).

Также в июне платежеспособные банки получили 7,6 млрд гривен чистой прибыли, а в мае 5,3 млрд гривен чистой прибыли.

За тот же месяц кредитование экономики сократились на 1,8%.

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