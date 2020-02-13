Прибыль банков в 2019 году составила 59,6 млрд гривен

В 2019 году платежеспособные банки получили 59,634 млрд гривен чистой прибыли. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Доходы банков в 2019 году составили 244,402 млрд гривен, расходы – 184,768 млрд гривен. Таким, образом, чистая прибыль банков в 2019 году составила 59,634 млрд гривен.

В декабре 2019 года банки заработали 633 тыс. гривен против 7 млрд гривен в ноябре. Процентные доходы банков в 2019 составили 154,309 млрд гривен, расходы – 74,014 млрд гривен, комиссионные доходы – 62,062 млрд гривен, расходы – 18,089 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году платежеспособные банки получили 21,7 млрд гривен чистой прибыли.

По итогам 2017 года убыточными были 19 из 82 действующих на тот момент банков.

Также в 2019 году Приватбанк увеличил прибыль в 2,8 раза до 32,6 млрд гривен против 2018 года (11,7 млрд гривен прибыли).

Также в июне платежеспособные банки получили 7,6 млрд гривен чистой прибыли, а в мае 5,3 млрд гривен чистой прибыли.

За тот же месяц кредитование экономики сократились на 1,8%.