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01 августа 2019, четверг, 17:04 68
Финансы 2019-08-01T17:30:02+03:00
Українські Новини
В 1-м полугодии банки сработали с рекордной прибылью

В 1-м полугодии банки сработали с рекордной прибылью

В июне платежеспособные банки получили 7,6 млрд гривен чистой прибыли.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В I полугодии 2019 платежеспособные банки получили 31 млрд гривен чистой прибыли.

За аналогичный период прошлого года банковская система получила чистую прибыль в размере 8,3 млрд гривен.

В общем доходы банков за шесть месяцев текущего года выросли на 31% до 121 млрд гривен, расходы - на 7% до 90 млрд гривен.

Существенный рост прибыльности банковской системы в I полугодии 2019 стал возможным благодаря росту чистых процентных и комиссионных доходов банков на 20% до 39,3 млрд гривен и 17% до 20,8 млрд гривен соответственно.

Высокая динамика роста процентных доходов обусловлена ​​следующими факторами: высокий спрэд между процентными ставками по активам и обязательствам банков в розничном сегменте и значительный спрос на розничные кредиты.

Рост комиссионного дохода обусловлен увеличением объемов безналичных платежей, а также стремительным развитием потребительского кредитования, которое генерирует значительные комиссии.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году платежеспособные банки получили 21,7 млрд гривен чистой прибыли.

По итогам 2017 года убыточными были 19 из 82 действующих на тот момент банков.

Нерезиденты 1 августа купили облигаций внутреннего государственного займа на 12,65 млрд гривен и увеличили портфель до рекордных 86,4 млрд гривен.

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в июле увеличился в 3,8 раза с 12,958 млрд гривен (на 1 июля) до 48,968 млрд гривен (на 1 августа).

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