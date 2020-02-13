Суд получил иск о признании отсутствия полномочий у Зеленского назначать врио директора ГБР

Окружной административный суд Киева получил иск о признании отсутствия полномочий у Президента Владимира Зеленского назначать временно исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Истец Олег Шрам просит суд признать отсутствие компетенции (полномочий) у главы государства назначать врио ГБР.

На данный момент судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Как сообщали Українськi Новини,ранее суд получил иск о признании отсутствия полномочий у Зеленского утверждать порядок формирования совета общественного контроля при ГБР.

Также подозреваемый в убийстве Шеремета подал иск против Зеленского, Авакова, Рябошапки и Коваля.

Также на "Слугу народа" подали в суд с требованием запретить деятельность партии.

Бывший генпрокурор Виктор Шокин рассматривал возможность подачи в американский суд иска в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена из-за оскорблений в свой адрес.

Печерский районный суд обязал ГБР расследовать вмешательство Байдена в деятельность Шокина.