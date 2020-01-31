На "Слугу народа" подали в суд с требованием запретить деятельность партии

Окружной административный суд Киева получил иск к Министерству юстиции с требованием инициировать запрет деятельности партии "Слуга народа". Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста относительно неосуществления контроля за деятельностью партии "Слуга народа" в части соблюдения им требований закона "О политических партиях в Украине" и своего устава.

Среди других требований иска - обязать Минюст обратиться в административный суд с иском о запрете деятельности политической партии.

На данный момент решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Как сообщали Українськi Новини, ранее партия "НАШИ" подала в суд на Центризбирком за закрытие пяти избирательных участков на территории Российской Федерации.

Также на кандидата-самозванца Мошенского подали в суд за обман избирателей.

Кроме того, "Слуги народа" предложили дополнить Кодекс законов о труде новыми основаниями увольнения работников.