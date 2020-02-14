Весной ударят морозы и завалит снегом: синоптик предупредила об опасности теплой зимы

В то время, как синоптики предупредили о резком потеплении в Украине до +15 в ближайшие дни, аномально теплая, почти бесснежная зима, которая наблюдалась в этом году, несет в себе огромные риски и может вызвать тяжелые последствия для всей экосистемы. В частности, весной Украину может завалить снегом и ударить морозы.

Такое мнение высказала руководитель Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская, пишут "Буквы".

По ее словам, такие изменения в погоде и климате несут ряд уроз.

"Много негативов может быть в сельском хозяйстве. Снега нет – а никто не гарантирует, что не будет морозов. Соответственно, озимые могут просто вымерзнуть. У нас уже 8 месяцев, с июня-июля осадков выпадает меньше нормы. По сути, это засуха. Люди мне рассказывают, что копали землю – и если в верхних 10 сантиметрах какая-то влага еще есть, то дальше просто порох", – говорит метеоролог.

При этом погодный эксперт допускает, что зима все же придет в этом году, но намного позже.

"При этом не факт, что позже – даже весной – у нас за сутки не выпадет несколькомесячная норма осадков. Как это было 23 марта 2013 года: тогда засыпало все. Эта непредвиденность – то, что появилось у нас из-за изменений климата. И это плохо для природы, для экономики, для человека", – сказала синоптик.

В то же время, как сообщила Краковская в интервью "Текстам", март 2020 года в Украине может стать холоднее нормы и принести морозы сильнее, чем зимой.

По ее словам, виной всему аномальное повышение температуры: поскольку тепло может затянуться, времена года сдвинутся. "Март у нас может быть холоднее нормы. Как ни крути, но зимой у нас короткий день, мы охлаждаемся. Этот максимум охлаждения теперь преимущественно приходится на март", – предупредила она.

По словам климатолога, растет экстремальность погодных явлений. "Так, в Северной Америке после теплого лета наступила довольно суровая зима. То есть, существенные отклонения от нормы могут быть как в одну, так и в другую сторону", – добавила она.

Прогноз погоды на весь 2020 год по месяцам от народного синоптика.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму.

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.