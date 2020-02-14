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14 февраля 2020, пятница, 05:50 551 Инфографика
Жизнь 2020-02-14T05:50:02+02:00
Українські Новини
Весной ударят морозы и завалит снегом: синоптик предупредила об опасности теплой зимы

Весной ударят морозы и завалит снегом: синоптик предупредила об опасности теплой зимы

Надежда Комендантова
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Весенний снегопад. Фото: Pinterest |
Весенний снегопад. Фото: Pinterest |

В то время, как синоптики предупредили о резком потеплении в Украине до +15 в ближайшие дни, аномально теплая, почти бесснежная зима, которая наблюдалась в этом году, несет в себе огромные риски и может вызвать тяжелые последствия для всей экосистемы. В частности, весной Украину может завалить снегом и ударить морозы.

Такое мнение высказала руководитель Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская, пишут "Буквы".

По ее словам, такие изменения в погоде и климате несут ряд уроз.

"Много негативов может быть в сельском хозяйстве. Снега нет – а никто не гарантирует, что не будет морозов. Соответственно, озимые могут просто вымерзнуть. У нас уже 8 месяцев, с июня-июля осадков выпадает меньше нормы. По сути, это засуха. Люди мне рассказывают, что копали землю – и если в верхних 10 сантиметрах какая-то влага еще есть, то дальше просто порох", – говорит метеоролог.

При этом погодный эксперт допускает, что зима все же придет в этом году, но намного позже.

"При этом не факт, что позже – даже весной – у нас за сутки не выпадет несколькомесячная норма осадков. Как это было 23 марта 2013 года: тогда засыпало все. Эта непредвиденность – то, что появилось у нас из-за изменений климата. И это плохо для природы, для экономики, для человека", – сказала синоптик.

В то же время, как сообщила Краковская в интервью "Текстам", март 2020 года в Украине может стать холоднее нормы и принести морозы сильнее, чем зимой.

По ее словам, виной всему аномальное повышение температуры: поскольку тепло может затянуться, времена года сдвинутся. "Март у нас может быть холоднее нормы. Как ни крути, но зимой у нас короткий день, мы охлаждаемся. Этот максимум охлаждения теперь преимущественно приходится на март", – предупредила она.

По словам климатолога, растет экстремальность погодных явлений. "Так, в Северной Америке после теплого лета наступила довольно суровая зима. То есть, существенные отклонения от нормы могут быть как в одну, так и в другую сторону", – добавила она.

Прогноз погоды на весь 2020 год по месяцам от народного синоптика. Прогноз погоды на весь 2020 год по месяцам от народного синоптика.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

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