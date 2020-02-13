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13 февраля 2020, четверг, 09:45 13
Экономика 2020-02-13T09:45:34+02:00
Українські Новини
Компанию Косюка в Саудовской Аравии спонсирует принц

Компанию Косюка в Саудовской Аравии спонсирует принц

Елена Литвин
МХП, Юрий Косюк, Совместные проекты, Саудовская Аравия
Юрий Косюк. Фото: news247.com.ua
Юрий Косюк. Фото: news247.com.ua

Один из крупнейших производителей мяса птицы компания "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) планирует реализовать проект в Саудовской Аравии совместно с местными контрагентами.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Компания планирует крупный проект в Саудовской Аравии с местными контрагентами. Проект находится на продвинутой стадии планирования", - сказано в нем.

Предполагается, что 30% стартового капитала вложат МХП и местные партнеры, а остальная сумма будет финансироваться за счет недорогих долгосрочных кредитов, предоставляемых Саудовской Аравией.

Согласно сообщению, ключевым партнером и официальным спонсором МХП в Саудовской Аравии является принц Турки аль-Фейсал, член королевской семьи.

Принц Турки также является близким партнером одного из членов совета директоров МХП.

При этом инвестиционные проекты в нескольких восточноевропейских странах будут продолжены, и в настоящее время рассматриваются планы инвестирования в Сербию и Хорватию.

Текущие инвестиционные проекты оцениваются примерно в 100 млн долларов.

На данный момент МХП не планирует покупать активы, однако продолжит проводить анализ рынка совместно с местными партнерами.

Как сообщали Українськi Новини, МХП снизил прогноз финансовых показателей из-за укрепления гривны.

Ранее МХП приостановил экспорт курятины в ЕС из-за птичьего гриппа в Украине.

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