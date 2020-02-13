Практически все деньги на поездку в Давос Гончарук потратил на авиабилет и швейцарскую ЗОД

Находившийся на Всемирном экономическом форуме в Давосе с официальной делегацией Президента Украины премьер-министр Алексей Гончарук не стал ночевать в Швейцарии, а отбыл в первый же день визита в Киев рейсовым самолетом. При этом львиную долю его расходов на командировку составила стоимость авиационных билетов и оплата услуг зоны официальных делегаций (ЗОД) аэропорта Цюриха.

Такие цифры содержатся в ответе Кабинета Министров Украины на информационный запрос Українських Новин.

Всего Гончаруком на командировку было потрачено 17,9 тыс. гривен. Из них 6,99 тыс. гривен были заплачены за авиаперелет в эконом-классе рейса "Международных авиалиний Украины" (МАУ) из Цюриха в Киев. Еще 7,68 тыс. гривен были израсходованы на оплату услуг зоны официальных делегаций аэропорта Цюриха, через которую премьер следовал на самолет. Также 2,12 тыс. гривен были выплачены Гончаруку в качестве покрытия командировочных расходов и 1,06 тыс. гривен – в качестве доплаты к командировочным, предусмотренной для членов правительства.

Отчет Кабмина о расходах Гончарука в Давосе. Фото: Українські Новини.

Также к отчету о командировке была приложена копия электронного билета на рейс МАУ из Цюриха в Киев.

Авиабилет Гончарука из Цюриха в Киев. Фото: Українські Новини

Напомним, Гончарук был включен в состав официальной делегации во время визита Президента Украины на Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария) 22-23 января 2020 года. В Кабинете Министров Украины заявили, что Гончаруку удалось съездить на форум, потратив лишь 17 тыс. гривен. Журналисты предположили, что в эту цифру была включена стоимость проживания в отеле и командировочные расходы, а перелет премьера в Швейцарию и обратно, а также передвижение по Швейцарии осуществлялся президентским бортом и государственным транспортом украинских представительств в Швейцарии.

В то же время, в Офисе Президента Украины сообщили, что Гончарук действительно летел в Цюрих в составе официальной делегации самолетом Президента Украины, однако возвращался из Швейцарии в Украину самостоятельно.

Как сообщали Українські Новини, по словам народного депутата Александра Дубинского, только четверо "слуг народа" посетили Давос за свой счет, остальные – за деньги олигархов.