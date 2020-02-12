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12 февраля 2020, среда, 15:55 20
Европа 2020-02-12T16:02:27+02:00
Українські Новини
В двух почтовых отделениях Нидерландов прогремели взрывы

В двух почтовых отделениях Нидерландов прогремели взрывы

Кира Молчанова
Взрывы, Почта, Нидерланды, Амстердам
Амстердам. Фото: Pixabay
Амстердам. Фото: Pixabay

В Нидерландах, которые официально отказались от названия "Голландия", в двух почтовых отделениях городов Амстердам и Керкрад прогремели взрывы. Об этом сообщает нидерландская пресс-служба полиции.

Так, первый взрыв произошел в Амстердаме в среду около 8 утра в почтовом отделении.

"Утром в среду произошел взрыв в почтовом отделении делового здания, незадолго до 8 часов утра, предположительно вызванный взрывом бомбы. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Сообщается, что взрывное устройство могло быть спрятано среди посылок.

Позднее в полиции добавили, что в городе Керкарде на юго-востоке страны произошел второй взрыв. На местах обоих ЧП работают взрывотехники.

Как сообщали Українські Новини, 24 ноября в Киеве на Березняках в девятиэтажном доме произошел взрыв.

Позднее  Национальная полиция открыла уголовное производство из-за взрыва в сельском клубе в Тернопольской области, где пострадали 8 несовершеннолетних.

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