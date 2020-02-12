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12 февраля 2020, среда, 15:49 98 Документ
Судебная власть 2020-02-12T15:50:17+02:00
Українські Новини
Лукаш не была в розыске: Офис генпрокурора официально опроверг свои слова и заявление СБУ

Лукаш не была в розыске: Офис генпрокурора официально опроверг свои слова и заявление СБУ

Сергей Паламаренко
Офис Генпрокурора, СБУ, Опровержение, Елена Лукаш
Елена Лукаш. Фото: facebook.com/lukash.ua
Елена Лукаш. Фото: facebook.com/lukash.ua

Офис генерального прокурора официально опроверг свое заявление и заявление Службы безопасности Украины о якобы объявлении в международный розыск бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш.

Об этом говорится на официальном веб-сайте Офиса генпрокурора.

"В связи с этим, во исполнение решения Печерского районного суда г. Киева от 24.11.2016 Офис Генерального прокурора размещает результативную часть указанного решения:

Признать недостоверной, нарушающей честь, достоинство и деловую репутацию Лукаш Елены Леонидовны, информацию, распространенную Генеральной прокуратурой Украины публично 5 ноября 2015 года во время совместного брифинга Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины: "В сентябре 2015 году мы обратились в Интерпол об объявлении госпожи Лукаш в международный розыск, но сегодня так случилось что она вернулась на Украину", - сказано в сообщении.

Напомним, 12 октября 2019 года Лукащ заявила, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка преследует ее за исследование по европейской интеграции.

Как сообщали Українські Новини, 28 января Лукаш сообщила, что заявление Президента Украины Владимира Зеленского о развязывании СССР Второй мировой войны и Холокоста противоречит решению Нюрнбергского трибунала.

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