Заявление Зеленского о развязывании СССР войны и Холокоста противоречит Нюрнбергскому трибуналу, – юрист

Юрист, бывший министр юстиции Елена Лукаш считает, что заявление Президента Украины Владимира Зеленского о развязывании Союзом Советских Социалистических Республик (СССР) Второй мировой войны и Холокоста противоречит решению Международного военного трибунала (Нюрнбергского трибунала).

Об этом Лукаш сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Международный военный трибунал, заседавший в Нюрнберге (Германия)

Приговор:

"Первым актом агрессии, который инкриминируется подсудимым, согласно Обвинительному заключению, является захват Австрии и Чехословакии, а первая агрессивная война, упомянутая в Обвинительном заключении, - это война против Польши, начатая 1 сентября 1939 года.

До рассмотрения всего обвинения необходимо подробнее остановиться на некоторых событиях, которые предшествовали этим актам агрессии. Война против Польши не была внезапным ударом грома среди ясного неба. Из представленных доказательств с очевидностью явствует, что эта война так же, как захват Австрии и Чехословакии, была преднамеренным и тщательно подготовленным актом и началась лишь после того, как было решено, что наступил подходящий момент для проведения ее, как определенной части заранее намеченной схемы и плана, потому что агрессивные планы нацистского правительства не возникли случайно в связи со сложившейся политической обстановкой в Европе и в мире. Они явились заранее предусмотренной и весьма существенной частью внешней политики нацистов.

Агрессивная война против Польши была только началом. Агрессия нацистской Германии быстро распространялась от одной страны к другой. С точки зрения времени первыми двумя странами, подвергшимися агрессии, были Дания и Норвегия. 31 мая 1939 года договор о ненападении был заключен между Германией и Данией; он был подписан подсудимым Риббентропом. В нем торжественно провозглашалось, что договаривающиеся стороны "полны решимости поддерживать мир между Данией и Германией при любых обстоятельствах". Несмотря на это, Германия вторглась в Данию 9 апреля 1940 года".

"Пакт Бриана - Келлога

Парижский пакт был подписан 27 августа 1928 года Германией, Соединенными Штатами, Бельгией, Францией, Великобританией, Италией, Японией, Польшей и другими странами, а впоследствии еще и другими державами. Трибунал подробно остановится на характере этого пакта и его правовых последствиях в другом разделе этого приговора. Поэтому нет необходимости в дальнейшем рассмотрении этого вопроса, за исключением того, что необходимо заявить, что, по мнению Трибунала, этот пакт был нарушен Германией во всех случаях агрессивных войн, инкриминируемых Обвинительным заключением.

Следует отметить, что 26 января 1934 года Германия подписала декларацию о поддержании постоянного мира с Польшей, которая была непосредственно основана на Парижском пакте и в которой обращение к силе объявлялось незаконным на период в 10 лет.

Трибунал не считает необходимым рассматривать ни один из других договоров, упоминавшихся в приложении, и ни одно из повторных соглашений и заверений о мирных намерениях Германии, которые были ею сделаны".