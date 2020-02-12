Лукаш не була у розшуку: Офіс генпрокурора офіційно спростував свої слова та заяву СБУ

Офіс генерального прокурора офіційно спростував свою заяву та заяву Служби безпеки України про нібито оголошення в міжнародний розшук колишнього міністра юстиції України Олени Лукаш.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті Офісу генпрокурора.

"У зв’язку з цим, на виконання рішення Печерського районного суду м. Києва від 24.11.2016 Офіс Генерального прокурора розміщує результативну частину вказаного рішення:

Визнати недостовірною, такою, що порушує честь, гідність та ділову репутацію Лукаш Олени Леонідівни, інформацію, поширену Генеральною прокуратурою України публічно 5 листопада 2015 року під час спільного брифінгу Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України: "У вересні 2015 року ми звернулись до Інтерполу щодо оголошення пані Лукаш у міжнародний розшук, але сьогодні так сталося що вона повернулася на Україну", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, 12 жовтня 2019 року Лукащ заявила, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка переслідує її за дослідження з питань європейської інтеграції україни.

Як повідомляли Українські Новини, 28 січня Лукаш повідомила, що заява Президента України Володимира Зеленського про розв'язуванні СРСР Другої світової війни та Голокосту суперечить рішенням Нюрнберзького трибуналу.