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12 февраля 2020, среда, 15:16 65
Азия 2020-02-12T15:24:57+02:00
Українські Новини
От коронавируса вылечились почти 5 тысяч человек

От коронавируса вылечились почти 5 тысяч человек

Кира Молчанова
выздоровление, Китай, Эпидемия коронавируса, Коронавирус, Коронавирус в Китае
От коронавируса можно вылечиться. Фото: Рixabay
От коронавируса можно вылечиться. Фото: Рixabay

От коронавируса, который за сутки унес жизни ста человек, смогли излечиться 4 846 больных. Об этом свидетельствуют данные сервиса для отслеживания распространения вируса.

Так, на данный момент от вируса умерли 1 116 человек. Большинство смертей — 1 068 — зафиксировали в провинции Хубэй, эпицентре заражения. Однако там же фиксируют больше всего вылечившихся — 2 668.

Рост числа выздоровлений фиксирует Государственный комитет по делам здравоохранения КНР. Об этом сообщает ТАСС.

"Темпы роста числа людей, выписанных из больниц, увеличиваются довольно быстро. Наиболее низкий показатель был зафиксирован 27 января тогда он составлял 1,3 процента. К 11 февраля он увеличился до 10,6 процента", — рассказал представитель ведомства.

На сегодня зафиксировано 44 846 зараженных. В тяжелом состоянии находятся 8 204 человека. Умерли 1 116 больных.

Как сообщали Українські Новини, карантин на круизном лайнере Diamond Princess с украинцами на борту планируется завершить 19 февраля.

Украина пока не вывезла своих граждан из зараженного коронавирусом Уханя: обещанный чартерный рейс так и не прилетел.

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