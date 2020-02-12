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  • Порошенко задекларировал 547,2 тыс. гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке
12 февраля 2020, среда, 15:20 53
Политика 2020-02-12T15:21:10+02:00
Українські Новини
Порошенко задекларировал 547,2 тыс. гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке

Порошенко задекларировал 547,2 тыс. гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке

Валерия Драгомирова
Международный инвестиционный банк, Процентный доход, декларация, Порошенко Петр
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Бывший президент Украины Петр Порошенко задекларировал 547,2 тыс. гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ).

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українські Новини.

Указанные средства были получены 3 февраля.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко задекларировал 1,6 млрд гривен доходов за 2018 год, что в 96 раз больше, чем его доход за 2017 год, который составил 16,3 млн гривен.

В феврале согласно данным электронной декларации Порошенко, расходы на туристические услуги во Франции в 2020 году составили 514 621 гривну и 197 417 гривен.


Кроме того, ГБР просит разрешить принудительно привести Порошенко на допрос. 

11 февраля Порошенко опять не явился на допрос в ГБР. О причинах неявки представитель ведомства не сообщил. 

Тем временем Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по заявлению 11 депутатов Верховной Рады о возможном завладении бывшим Президентом Петром Порошенко государственными средствами

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