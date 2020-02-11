Аномальные морозы до -22 сменит дождевой фронт: синоптик предупредила о резкой смене погоды

После аномальных морозов в Украине, которые достигли на Херсонщине -18 градусов, в Гуляйполе -22 градуса, в Беловодске -20 градусов, во вторник, 11 февраля, в Украине, как и в большинстве стран Европы, сохранится ветреная погода, а атмосферный фронт принесет на территорию нашей страны осадки — дождь и мокрый снег.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

"Температура воздуха в Украине ожидается высокой — в течение дня + 1 + 6 градусов, на юге местами до +8 градусов. Даже ночью существенно потеплеет до нуля, разве что на востоке еще побудет морозно — до -3−8 градусов", — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика фронт с осадками в течение суток будет проходить с запада на восток Украины.

Погода в Украине. Карта: Facebook/Наталья Диденко

"В Киеве осадки уже на подходе, 11 февраля дождь и мокрый снег ожидаются ночью и утром, а днем осадки прекратятся и прояснится. Вечером вновь ожидаются осадки", — сообщает синоптик.

В то же время ветер в столице днем во вторник немного утихнет. Температура воздуха ближайшей ночью до +2 градусов, 11 февраля днем — до +5 градусов.

"Погода сложная, внимательно следите за здоровьем, за уточнениями и развитием синоптических событий", — предупредила Диденко.