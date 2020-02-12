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12 февраля 2020, среда, 14:27 17
Технологии 2020-02-12T14:28:15+02:00
Українські Новини
Компания Boeing впервые с 1962 года не получила за январь ни одного заказа

Компания Boeing впервые с 1962 года не получила за январь ни одного заказа

Елизавета Кесельман
Авиакомпания, Boeing, Самолеты, Boeing 777
Самолет Boeing.Фото: boeing.com
Самолет Boeing.Фото: boeing.com

Аэрокосмическая корпорация Boeing, которая уволила ранее своего главу Денниса Мюленберга с занимаемой должности без выходного пособия, за январь месяц не получила ни одного заказа. Такой кризис у компании впервые с 1962 года, передает CNBC.

"Boeing зарегистрировал отрицательный уровень заказов в 2019 году - впервые за десятилетия - когда клиенты отменяли или конвертировали заказ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главный конкурент компании - концерн Airbus, в январе получил заказ на 274 самолетов.

За январь Boeing поставила всего 13 новых самолетов, , в том числе шесть 787 Dreamliner, пару 777, два 767 и три 737NG.

В прошлом году Boeing завершил январь с 45 новыми заказами и поставками 46 самолетов.

Как сообщали Українські Новини, 25 января, в городе Эверетт (США) компания Boeing подняла в воздух первый самолет 777Х.

Также Федеральная авиационная администрация США (FAA) изучает выявленную проблему с проводкой в модели Boeing 737 MAX, полеты которого в США временно приостановили.

Ранее МАУ обещала не использовать проблемные Boeing MAX без всех необходимых разрешений.

 

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