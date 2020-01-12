Главу Boeing уволили после 35 лет работы

Аэкосмическая корпорация Boeing уволила своего главу Денниса Мюленберга с занимаемой должности без выходного пособия. Об этом накануне сообщило BBC.

Мюленбургу при увольнении не выплатили 14,6 млн долларов. Несмотря на это, он получит 62,5 млн долларов, которые полагались ему по контракту.

"Мы благодарим Денниса за почти 35-летнюю работу в компании Boeing. После увольнения Деннис получил ту прибыль, которая ему полагалась по контракту, но ему не выплачивалось выходное пособие или премия по итогам 2019 года", – сообщили в Boeing.

Как сообщали Українські Новини, Федеральная авиационная администрация США (FAA) изучает выявленную проблему с проводкой в модели Boeing 737 MAX, полеты которого в США временно приостановили.

Причиной авиакатастрофы Boeing 737 Max 8, произошедшей 29 октября 2018 года в Индонезии стало неправильное проектирование самолета.

Тем временем, МАУ обещала не использовать проблемные Boeing MAX без всех необходимых разрешений.