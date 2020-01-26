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26 января 2020, воскресенье, 12:40 51
Америка 2020-01-26T12:40:42+02:00
Українські Новини
Компания Boeing впервые подняла в воздух самолет 777Х

Компания Boeing впервые подняла в воздух самолет 777Х

Анна Рудык
Boeing, компания Boeing, Boeing 777, Boeing 777X
Boeing 777Х. Фото: Boeing
Boeing 777Х. Фото: Boeing

Вчера, 25 января, в городе Эверетт (США) компания Boeing, которая уволила своего главу Дениса Мюлленберга, впервые подняла в воздух первый самолет 777Х. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

Новое поколение широкофюзеляжных самолетов Boeing 777X спроектировано на базе Boeing 777

В ноябре 2013 года было объявлено о запуске программы 777Х впервые.

Это самый длинный из серии дальнемагистральных, широкофюзеляжных, двухдвигательных самолетов компании. Модель 777-8X будет вмещать до 375 пассажиров, а модель 777-9X - до 425. Эти самолеты заказали уже несколько ведущих мировых авиакомпаний.

Ожидается, что он будет самым экономным по сравнению с другими гражданскими самолетами.

Как сообщали Українські Новини, Федеральная авиационная администрация США (FAA) изучает выявленную проблему с проводкой в модели Boeing 737 MAX, полеты которого в США временно приостановили.

Ранее МАУ обещала не использовать проблемные Boeing MAX без всех необходимых разрешений.

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