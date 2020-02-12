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  • Отец убитого ребенка Соболев заявляет о возможности нового покушения на него
12 февраля 2020, среда, 11:49 133
Политика 2020-02-12T12:38:14+02:00
Українські Новини
Отец убитого ребенка Соболев заявляет о возможности нового покушения на него

Отец убитого ребенка Соболев заявляет о возможности нового покушения на него

Елизавета Кесельман
Киев, Соболев, Вячеслав Соболев, Убийство сына Соболева
Вячеслав Соболев. Фото: Вячеслав Соболев / Facebook
Вячеслав Соболев. Фото: Вячеслав Соболев / Facebook

Депутат Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко" Вячеслав Соболев заявляет о возможности нового покушения на него.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"У меня появилась 100%-ная информация о новом готовящемся на меня и мою семью покушении. Эта же информация есть и у полиции", - написал Соболев.

Депутат добавил, что полиция снимает с него охрану на выходные дни, и обвиняет следователей в бездействии.

Политик заявил, что готов передать всю имеющуюся у него информацию Президенту Владимиру Зеленскому по данному делу.

Как сообщали Українськi Новини, 2 декабря неизвестный стрелял в автомобиль и убил 3-летнего ребенка Соболева на улице Льва Толстого в центре Киева.

4 декабря полиция арестовала одного из подозреваемых в нападении на сына Соболева, позднее был арестован второй подозреваемый в убийстве.

17 декабря прокуратура Киева установила организатора покушения на Соболева и убийства его 3-летнего сына. 

Также Соболев пообещал 2 млн гривен за информацию о заказчике покушения на него и убийства его 3-летнего сына

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