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12 февраля 2020, среда, 11:34 285
Общество 2020-02-12T12:19:17+02:00
Українські Новини
Минкульт провел опрос жителей Донецка и Луганска и засекретил результаты

Минкульт провел опрос жителей Донецка и Луганска и засекретил результаты

Ольга Фандорина
ОРДЛО, Опрос, Соцопрос, Соцопрос в ОРДЛО, засекреченное решение
Ретинги Социология Социологический опрос. Фото:
Ретинги Социология Социологический опрос. Фото: "Рейтинг"

Министерство культуры, молодежи и спорта засекретило результаты опроса общественного мнения по изучению различных аспектов общественного мнения жителей подконтрольных и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в интересах национальной безопасности.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос Українських Новин.

"Обнародование полученной и задокументированной информации может составлять угрозу жизни и здоровью отдельных граждан, интересам национальной безопасности, учитывая специфику территорий, где было проведено исследование", - говорится в нем.

Согласно ответу, результаты исследования намерены использовать для разработки и усовершенствования государственных политик и стратегии коммуникации среди населения подконтрольных и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в том числе в сфере информационной безопасности.

Отмечается, что ущерб от обнародования результатов исследования преобладает над общественным интересом в обнародовании полученных результатов, так как может создать риски для респондентов, а также снизить эффективность от дальнейших политик, которые будут сформированы на основании результатов исследования, в том числе мер, направленных на усиление информационной безопасности.

Ранее Министерство информационной политики, которое вошло в состав Минкультуры, провело тендер на опрос общественного мнения за 1,3 млн гривен.

Опрос проводился Украинским институтом социальных исследований имени А. Яременко, однако обнародован не был.

Как сообщали Українськi Новини, россияне чаще других просили Порошенко и Зеленского о гражданстве.

При этом Путин упростил получение гражданства РФ для жителей "ДНР" и "ЛНР", а позже расширил упрощенную выдачу паспортов РФ на всех жителей Донбасса.

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