Киев сегодня частично ограничит движение на Северном мосту

В среду, 12 февраля, в Киеве частично ограничат движение на Северном мосту в связи с ремонтом покрытия. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что движение транспорта будет ограничено с 9:00 до 14:00 в направлении Троещины, с 14:00 до 20:00 - в направлении станции метро "Почайна".

"На Северном мосту (на части через р. Десенка) проведут текущий ремонт. Работы будут выполнять в течение среды, 12 февраля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что ремонт моста разделили по времени, чтобы не влиять на трафик.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2019 года в Киеве частично перекрывали движение на Северном мосту в сторону Троещины.

Кроме того, в январе в Киеве на мосту через реку Лыбедь ограничивали движение.

А в октябре сообщалось, что "Киевавтодор" хочет отремонтировать участок Столичного шоссе почти за миллиард гривен.

В ноябре на Столичном шоссе в Киеве зафиксировали второй антирекорд превышения скорости за два дня. 19 ноября электронная система TruSign зафиксировала автомобиль, который разогнался до 288 км/ч. Это на 66 км/ч больше, чем антирекорд от 18 ноября, двумя днями ранее - 222 км/ч.