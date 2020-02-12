Сильные снегопады и ураганный ветер: Украину атакует мощный шторм

Украину в среду, 12 февраля, накроют снегопады, дожди и ураганный ветер. Об этом сообщили в ГосЧС со ссылкой на Укргидрометцентр. "По прогнозам Укргидрометцентра, 12 февраля в Украине порывы ветра 15-20 м \/ с (I уровень опасности). По Киеву и Киевской области 12 февраля порывы ветра 15-20 м \/ с ( I уровень опасности )", - сказано в сообщении. Также во высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Согласно прогнозу, 12 февраля небольшой мокрый снег и дождь, ночью в большинстве центральных, Херсонской, Запорожской и Донецкой, днем в восточных областях умеренные осадки. Ветер синоптики прогнозируют западный, со скоростью 7-12 м \/ с. Местами ожидаются порывы 15-20 м \/ с. Температура установится на уровне 0-5 градусов тепла, в Одесской и Николаевской областях – 4-9 градусов тепла. Штормовое предупреждение. Карта: Укргидрометцентр. Как сообщали Українські Новини, 11 февраля в 11 областях Украины 380 населенных пунктов обесточены из-за осложненных погодных условий. Также в Украине 10 февраля метеорологи зафиксировали редкое явление - зимнюю грозу. Тем временем, мощный шторм "Ciara" забрал уже 8 жизней в Европе