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12 февраля 2020, среда, 08:45 21 Карта
Общество 2020-02-12T08:57:04+02:00
Українські Новини
Сильные снегопады и ураганный ветер: Украину атакует мощный шторм

Сильные снегопады и ураганный ветер: Украину атакует мощный шторм

Надежда Комендантова
Штормовое предупреждение, предупреждение, Шторм, ГосЧС, Гидрометцентр, Погода, Прогноз
Ветер. Фото: info-rm.com
Ветер. Фото: info-rm.com

Украину в среду, 12 февраля, накроют снегопады, дожди и ураганный ветер.

Об этом сообщили в ГосЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 12 февраля в Украине порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности). По Киеву и Киевской области 12 февраля порывы ветра 15-20 м / с ( I уровень опасности )", - сказано в сообщении.

Также во высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Согласно прогнозу, 12 февраля небольшой мокрый снег и дождь, ночью в большинстве центральных, Херсонской, Запорожской и Донецкой, днем ​​в восточных областях умеренные осадки.

Ветер синоптики прогнозируют западный, со скоростью 7-12 м / с. Местами ожидаются порывы 15-20 м / с. Температура установится на уровне ​​0-5 градусов тепла, в Одесской и Николаевской областях – 4-9 градусов тепла.

Штормовое предупреждение. Карта: Укргидрометцентр.Штормовое предупреждение. Карта: Укргидрометцентр.

Как сообщали Українські Новини, 11 февраля в 11 областях Украины 380 населенных пунктов обесточены из-за осложненных погодных условий.

Также в Украине 10 февраля метеорологи зафиксировали редкое явление - зимнюю грозу. 

Тем временем, мощный шторм "Ciara" забрал уже 8 жизней в Европе

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