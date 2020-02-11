США закликає Росію припинити незаконну окупацію Криму і поважати права людини в Україні

Посольство США в Україні закликало Росію до припинення незаконної анексії Криму і поваги прав людини в Україні. Про це передає прес-служба відомства в Facebook.

Посольство заявляє, що контрольовані Росією "суди не мають права продовжувати затримання кримськотатарських активістів в Сімферополі.

"Контрольовані Росією "суди не мають права продовжувати затримання кримськотатарських активістів р. Сімферополь, Україна. Ми закликаємо Росію припинити незаконну окупацію Криму і поважати права людини в Україні", - йдеться в повідомленні.

Скриншот:facebook.com/usdos.ukraine

Як повідомляли Українські Новини, раніше президент Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати Америки призначити спеціального представника з питань врегулювання ситуації на окупованих територіях Донецької і Луганської областей і деокупації анексованого Росією Криму.

Крім того, Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки мають намір надати 700 млн доларів державної допомоги Україні в 2020 році.

Також Дональд Трамп заявив, що не говорив про затримку допомоги Україні.