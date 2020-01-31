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31 января 2020, пятница, 14:17 48
Внешняя политика 2020-01-31T14:18:19+02:00
Українські Новини
Зеленский призывает США назначить спецпредставителя по Донбассу и Крыму

Зеленский призывает США назначить спецпредставителя по Донбассу и Крыму

Надежда Комендантова
Украина-США, Майк Помпео, Владимир Зеленский, госсекретарь США
США. Фото: faceboоk.com/ukr.еmbassy.usa
США. Фото: faceboоk.com/ukr.еmbassy.usa

Президент Владимир Зеленский призывает Соединенные Штаты Америки назначить специального представителя по вопросам урегулирования ситуации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и деоккупации аннексированного Россией Крыма.

Об этом он сообщили на совместном с Государственным секретарем США Майком Помпео брифинге, передают Українські Новини.

"Сегодня я выразил надежду, что США будут более активно привлечены к процессам мирного урегулирования на Востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению отдельного должностного лица из Государственного департамента по этим вопросам", - сказал он.

В свою очередь журналисты спросили Помпео о перспективе назначения в ближайшее время специального представителя Госдепа США по вопросам Украины вместо Курта Волкера, однако он ушел от ответа на этот вопрос.

"Дипломатические дела мы решим и все станет на свои места в свое время", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, в конце сентября 2019 года спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку.

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