Зеленский призывает США назначить спецпредставителя по Донбассу и Крыму

Президент Владимир Зеленский призывает Соединенные Штаты Америки назначить специального представителя по вопросам урегулирования ситуации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и деоккупации аннексированного Россией Крыма.

Об этом он сообщили на совместном с Государственным секретарем США Майком Помпео брифинге, передают Українські Новини.

"Сегодня я выразил надежду, что США будут более активно привлечены к процессам мирного урегулирования на Востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению отдельного должностного лица из Государственного департамента по этим вопросам", - сказал он.

В свою очередь журналисты спросили Помпео о перспективе назначения в ближайшее время специального представителя Госдепа США по вопросам Украины вместо Курта Волкера, однако он ушел от ответа на этот вопрос.

"Дипломатические дела мы решим и все станет на свои места в свое время", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, в конце сентября 2019 года спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку.