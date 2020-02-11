Все освобожденные 29 декабря пленные получили предложения работы и жилья, – Минветеранов

Все украинцы, освобожденные в ходе обмена пленными с Россией в Донецкой области 29 декабря, получили предложения новой работы и жилья.

Об этом говорится в сообщении Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

В нем сказано, что государство продолжает заниматься освобожденными украинцами после их выписки из клинической больницы "Феофания".

Отмечается, что Минветеранов вместе с областными государственными администрациями предоставило больше тысячи предложений жилья освобожденным лицам по месту проживания, в основном в общежитиях семейного типа, в Днепропетровской, Запорожской, Волынской, Хмельницкой, Донецкой и Винницкой областях.

Также Государственная служба занятости предоставила освобожденным лицам предложения относительно вакансий в соответствии с их специальностями, квалификациями и пожеланиями.

Выбрав предложенные варианты или найдя собственные, примерно половина из них уже вернулась к привычной жизни.

Часть освобожденных лиц пока не смогли вернуться к полноценной жизни, так как еще не получили восстановленные документы или нуждаются в специфическом лечении.

Они находятся в киевском общежитии, государство и общественные организации покрывают их ежедневные расходы.

Подчеркивается, что поиск новой работы, жилья и сбор пакетов документов для выплаты денежной компенсации – это вопрос нескольких недель, однако не все готовы принять решение о дальнейшей жизни за это время.

Согласно сообщению, всем 64 освобожденным гражданским лицам была предоставлена полноценная медицинская помощь, 25 – организовано восстановление паспорта гражданина Украины,12 – восстановлены водительские удостоверения, 5 – предоставлены консультации о возможности восстановления или вступления в вузы и один человек проходит курсы подтверждения квалификации врача, 43 – были даны предложения трудоустройства, 25 лицам предоставлено несколько предложений мест проживания.

После реабилитации 47 человек уже определились с местом жительства и работы, остальные лица после окончания реабилитации будут размещены в киевском общежитии до окончательного определения с местом жительства и работой.

Как сообщали Українськi Новини, обмен пленными состоялся 29 декабря на пункте пропуска "Майорское" в Донецкой области. Первые фото освобожденных показала пресс-служба Офиса Президента.

Позднее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что накануне подписала Меморандум о сотрудничестве с председателем общественной организации "Совет адвокатов Украины" Инной Рафальской.