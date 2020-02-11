СБУ обыскивает "Киевсметрострой" по факту хищений при строительстве метро

Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обыскивают структурные подразделения публичного акционерного общества "Киевметрострой" по делу о необоснованном размещении выделенных на строительство метро 1,7 миллиардов гривен на депозит. Об этом говорится в сообщении на телеграм-канале Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини. "Офис Генерального прокурора совместно с СБУ проводит обыски в ПАО "Киевметрострой", - сказано в нем. Согласно сообщению, под руководством Офиса генпрокурора следователи и оперативники СБУ во вторник обыскивают структурные подразделения "Киевметростроя", должностных лиц, а также отделения Укргазбанка и ряд частных структур. Обыски проводятся по факту мошеннического завладения бюджетными средствами, в том числе необоснованного размещения на депозитных счетах 1,7 млрд грн, выделенных на строительство метро. Как сообщали Українськi Новини, гендиректор "Киевметростроя" Салий пообещал разобраться с разворовыванием средств на строительстве метро, а правоохранители его присекли. "Киевметрострой" на своем сайте заявляет об очередной попытке захвата рейдерами Микитася.