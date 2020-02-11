СБУ обыскивает "Киевсметрострой" по факту хищений при строительстве метро

Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обыскивают структурные подразделения публичного акционерного общества "Киевметрострой" по делу о необоснованном размещении выделенных на строительство метро 1,7 миллиардов гривен на депозит.

Об этом говорится в сообщении на телеграм-канале Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

"Офис Генерального прокурора совместно с СБУ проводит обыски в ПАО "Киевметрострой", - сказано в нем.

Согласно сообщению, под руководством Офиса генпрокурора следователи и оперативники СБУ во вторник обыскивают структурные подразделения "Киевметростроя", должностных лиц, а также отделения Укргазбанка и ряд частных структур.

Обыски проводятся по факту мошеннического завладения бюджетными средствами, в том числе необоснованного размещения на депозитных счетах 1,7 млрд грн, выделенных на строительство метро.

Как сообщали Українськi Новини, гендиректор "Киевметростроя" Салий пообещал разобраться с разворовыванием средств на строительстве метро, а правоохранители его присекли.

"Киевметрострой" на своем сайте заявляет об очередной попытке захвата рейдерами Микитася.