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11 февраля 2020, вторник, 15:48 11
Политика 2020-02-11T15:49:53+02:00
Українські Новини
СБУ обыскивает "Киевсметрострой" по факту хищений при строительстве метро

СБУ обыскивает "Киевсметрострой" по факту хищений при строительстве метро

Влада Билоус
Влада Билоус
Метро, Киев, Киевметрострой, Метрополитен, СБУ

Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обыскивают структурные подразделения публичного акционерного общества "Киевметрострой" по делу о необоснованном размещении выделенных на строительство метро 1,7 миллиардов гривен на депозит.

Об этом говорится в сообщении на телеграм-канале Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

"Офис Генерального прокурора совместно с СБУ проводит обыски в ПАО "Киевметрострой", - сказано в нем.

Согласно сообщению, под руководством Офиса генпрокурора следователи и оперативники СБУ во вторник обыскивают структурные подразделения "Киевметростроя", должностных лиц, а также отделения Укргазбанка и ряд частных структур.

Обыски проводятся по факту мошеннического завладения бюджетными средствами, в том числе необоснованного размещения на депозитных счетах 1,7 млрд грн, выделенных на строительство метро.

Как сообщали Українськi Новини, гендиректор "Киевметростроя" Салий пообещал разобраться с разворовыванием средств на строительстве метро, а правоохранители его присекли.

"Киевметрострой" на своем сайте заявляет об очередной попытке захвата рейдерами Микитася.

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