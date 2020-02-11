Дело Ищенко: Суд отказал экс-депутату Рады Ищенко (БПП) ограничить сроки ознакомления с материалами дела

Высший антикоррупционный суд отказался ограничить сроки ознакомления с материалами дела бывшему депутату Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Валерию Ищенко, подозреваемому в завладении 20 млн гривен и покушении на завладение еще 44 млн гривен предприятия "Укрзализнычпостач", которое с 2015 года является филиалом акционерного общества "Укрзализныця". Об этом говорится в решении суда, передают Українські Новини.

С ходатайством об ограничении сроков ознакомления с материалами дела в суд обратились детективы НАБУ. Сотрудники бюро просили суд установить дату, до которой Ищенко должен ознакомиться с материалами. При этом суд отклонил ходатайство.

Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд избрал Ищенко меру пресечения в виде личного обязательства до 6 февраля.

В октябре НАБУ заявило экс-депутату Верховной Рады Валерию Ищенко о подозрении в завладении 20 млн гривен предприятия "Укрзализныци".

Кроме того, 11 октября суд арестовал имещуство экс-депутата.

Расследование приведенных фактов НАБУ и САП начали в январе 2016 года.