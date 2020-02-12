Идет циклон с мощными снегопадами и шквалами: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды

После аномальных морозоы до -22 с сильным ветром погода в Украине пока останется без существенных изменений. В среду также ожидается ураганный ветер и осадки почти по всей территории страны. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко. По словам синоптика, в Украине все еще продолжатся швалистый ветер, скачки давления, снег и дожди, атмосферные фронты. "12 февраля в большинстве областей будет выпадать снег, местами с дождем. Осадки – от небольших до умеренных. Мокрый снег будет преобладать, потому несколько снизится температура воздуха. В течение среды максимально ожидается 0-4 градуса тепла, на юге будет немного выше – 4-7 градусов. Ветер остается западного направления, 7-12 м\/с, порывы до 15-22 м\/с", – написала Диденко. В Киеве солнце затянет облаками, после обеда появятся осадки. Среда вновь будет ветреной и влажной, местами мокрый снег и дождь. Температура воздуха завтра будет колебаться в течение дня около 2-3 градусов выше нуля. 12-го февраля в большинстве областей выпадать снег, местами с дождем.Осадки - от небольших до умеренных.Мокрый снег будет верх - потому несколько снизится температура воздуха. В течение среды максимально ожидается 0 + 4 градуса, на юге будет немного выше, + 4 + 7 градусов. Ветер остается западного направления, 7-12 м \/ с, порывы до 15-22 м \/ с. "Прямо скажем, такая погода, на любителя. Поэтому всем - синоптического терпения, одевать шапки, не забывать зонты или хотя бы капюшоны, сериалов о хорошем и человеческом, здоровья, не обращать внимания на грязные окна под солнцем, витаминных сладких клементинок", - советует синоптик. Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму. Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020 Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.