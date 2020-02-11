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11 февраля 2020, вторник, 14:38 155
Общество 2020-02-11T14:47:30+02:00
Українські Новини
Бородянский осуждает гастроли украинских артистов в России

Бородянский осуждает гастроли украинских артистов в России

Кира Молчанова
Гастроли, Россия-Украина, Выступление украинских звезд в России, Владимир Бородянский
Владимир Бородянский. Facebook Владимир Бородянский.
Владимир Бородянский. Facebook Владимир Бородянский.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, который хочет продлить запрет российских соцсетей и СМИ, осуждает гастроли украинских артистов в России.

Об этом он сказал в интервью изданию "РБК-Украина", передают Українські Новини.

"Я говорил, что есть вещи, которые нормируют отношения между странами. Культурная сфера является тем, что нормирует отношения. У нас ненормальные отношения с Россией. Они сегодня наш враг. И я считаю, когда наши артисты ездят в Россию выступать – это автоматически приводит к унормированию отношений. Я точно с этим не могу согласиться", - сказал Бородянский.

Также министр негативно отозвался об идее дополнительного налогообложения гастролей украинцев на территории России, назвав это возможностью "откупиться".

Как сообщали Українські Новини, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что украинские спортсмены должны выступать в России, в отличие от украинских артистов.

До этого у здания Клуба Кабинета Министров Украины состоялся медиа-брифинг лидеров всеукраинских молодежных и детских общественных организаций, на котором участники рассказали о коррупционных "схемах" распределения государственных средств на финансирование молодежных, детских и патриотических проектов.

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