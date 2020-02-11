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11 февраля 2020, вторник, 13:15 63
Судебная власть 2020-02-11T13:16:12+02:00
Українські Новини
Суд отменил заочный арест экс-секретаря СНБО Клюева

Суд отменил заочный арест экс-секретаря СНБО Клюева

Елизавета Драбкина
Высший антикоррупционный суд, Заочный арест, Андрей Клюев
Андрей Клюев. Фото: Українське Фото
Андрей Клюев. Фото: Українське Фото

Высший антикоррупционный суд отменил заочный арест бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Клюева.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Суд обозначил, что подозрение о совершении Клюевым уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса, является обоснованным в той мере, чтобы оправдать дальнейшее расследование или предъявление обвинения.

Отмечается, что указанное было должным установлено следственным судьей суда при вынесении постановления об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отражено в оспариваемом постановлении.

Также коллегия судей решила, что в отношении Клюева присутствует риск скрываться от органа досудебного расследования и/или суда.

Отмечается, что с 2014 года местонахождение подозреваемого является неустановленным, органом предварительного расследования принимаются меры с целью его розыска.

Указано, что будучи осведомленным о наличии уголовного производства, Клюев не является в орган досудебного расследования и уклоняется от получения вызовов и процессуальных документов.

При этом судьи отмечают, что другие риски отсутствуют, поскольку в материалах судебного производства не содержатся достаточные основания, которые бы указывали, что подозреваемый будет предпринимать меры по уничтожению, сокрытию или искажению любой из вещей или документов, имеющих существенное значение для установления обстоятельств уголовного преступления, и препятствовать иным образом.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году Генеральная прокуратура просила Высший антикоррупционный суд разрешить специальное (заочное) расследование против Клюева.

Суд ЕС признал незаконной заморозку активов Януковича, Арбузова, Пшонки, Клименко и Клюева.

Суд обязал Генпрокуратуру завершить расследование всех дел против Андрея Клюева до 5 октября. В мае апелляционный суд отменил заочное расследование против Клюева, хотя 22 марта Печерский суд разрешил заочное расследование против него.

Также суд признал надлежащими доказательства отсутствия Клюева в Украине последние 5 лет.

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