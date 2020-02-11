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11 февраля 2020, вторник, 09:06 204 Документ
Силовые структуры 2020-02-11T09:13:52+02:00
Українські Новини
После огромных надбавок и премий Коляда в январе получила почти "голую" ставку

После огромных надбавок и премий Коляда в январе получила почти "голую" ставку

Анна Рудык
зарплаты чиновников, зарплаты Кабмина, МинВОТ, Оксана Коляда (Гаврилюк)
Оксана Коляда (Гаврилюк). Фото: facebook.com/Оксана Коляда
Оксана Коляда (Гаврилюк). Фото: facebook.com/Оксана Коляда

Зарплата министра по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды, которая за декабрь получила больше 150 тыс. гривен, за январь составила 18,4 тыс. гривен, ее заместителей - от 42,9 тыс. до 60,5 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 73,4 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Коляде за январь, составила 18 392 гривны, из них должностной оклад - 12 952 гривны, надбавка за выслугу лет - 5 400 гривен. 

Фактическая сумма, полученная министром после удержания налогов и сборов, составила 14 805 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Антона Колумбета составила 60 450 гривен (в том числе 30 000 гривен - премия, 15 000 гривен - надбавка за интенсивность), заместителей Александра Терещенко - 42 938 гривен (12 000 гривен - премия, 18 938 гривен - отпускные), Алексея Ильяшенко - 56 000 гривен (в том числе премия - 21 000 гривен), Руслана Калинина - 54 888 гривен (в том числе премия - 26 666 гривен) и госсекретаря Людмилы Дараган - 73 371 гривну (в том числе надбавка за исполнение особенно важной работы эксперта реформ - 36 642 гривны).

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Как сообщали Українськi Новини, зарплаты в Кабмине Гончарука существенно выше, чем были при Гройсмане.

Ранее Зеленский заявил, что придется прощаться с министрами, которые не согласятся на предложенную зарплату.

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