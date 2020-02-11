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11 лютого 2020, вівторок, 09:06 17 Документ
Силові структури 2020-02-11T09:13:06+02:00
Українські Новини
Після величезних надбавок та премій Коляда у січні отримала майже "голу" ставку

Після величезних надбавок та премій Коляда у січні отримала майже "голу" ставку

Анна Рудык
зарплати чиновників, зарплати Кабміну, МінТОТ, Оксана Коляда (Гаврилюк)
Оксана Коляда (Гаврилюк). Фото: facebook.com/Оксана Коляда
Оксана Коляда (Гаврилюк). Фото: facebook.com/Оксана Коляда

Зарплата міністра з питань ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксани Коляди, яка за грудень отримала більше 150 тис. гривень, за січень становила 18,4 тис. гривень, її заступників - від 42,9 тис. до 60,5 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 73,4 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства з питань ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Коляді за січень, становила 18 392 гривні, з них посадовий оклад - 12 952 гривні, надбавка за вислугу років - 5 400 гривень.

Фактична сума, отримана міністром після утримання податків і зборів, становила 14 805 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Антона Колумбета становила 60 450 гривень (у тому числі 30 000 гривень - премія, 15 000 гривень - надбавка за інтенсивність), заступників Олександра Терещенка - 42 938 гривень (12 000 гривень - премія, 18 938 гривень - відпускні), Олексія Ілляшенко - 56 000 гривень (в тому числі премія - 21 000 гривень), Руслана Калініна - 54 888 гривень (у тому числі премія - 26 666 гривень) і держсекретаря Людмили Дараган - 73 371 гривню (в тому числі надбавка за виконання особливо важливої роботи експерта реформ - 36 642 гривні).

Зарплати в МинВОТ. Сторінка 2Зарплати в МінТОТ. Сторінка 2

Як повідомляли Українські Новини, зарплати в Кабміні Гончарука істотно вище, ніж були при Гройсмані.

Раніше Зеленський заявив, що доведеться прощатися з міністрами, які не погодяться на запропоновану зарплату.

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